■これまでのあらすじ

ひかりは今、上司に付きまとわれて怯えていた。バレンタインに部署のみんなから義理チョコをあげたことをきっかけに距離が近くなったように思う。まさか勘違いしてる? 既婚者なのに!? そんな中、問題の上司から「離婚したよ。もう大丈夫」と手を取られて…。

離婚が話題にのぼってから妻が出て行くまではあっという間でした。出て行く前に家を片付けるくらいしたっていいのに、本当に気のきかない女です。

まぁ、もうすぐひかりがきてくれるからいいんですけどね。彼女はきっと家庭的な女性のはずだから。俺はすぐにひかりに自由になったことを伝えました。待たせてごめんな、もう我慢はいらないぜ…俺の返事は、YESだ！！！しかし、彼女は照れていたのか逃げ出してしまいました。なるほどね、チョコを渡すだけで勇気を出しきってしまったのか。いいだろう、ホワイトデーには俺から告白してやろう。バラの花束とプレゼント。なんならプレゼントはこの俺だ。思い出に残る告白、いや、プロポーズになるはず…だったのに…。「迷惑です！」って、え？ どういうことだ…？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)