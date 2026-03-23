◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節 鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）

鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない展開となり、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通がＣＫから決勝点を奪った。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【５・５】かなり渋めの勝ち点３。１勝よりも優勝、改めて「姿勢」が素晴らしいチームだなと

ＧＫ早川友基【６・０】失点場面はノーチャンス。代表ウィークでは英国を沸かせる好セーブ連発に期待

ＤＦ濃野公人【６・５】アシスト運に見放され続けているが、３連戦３戦目も元気に活力あふれるアップダウン

ＤＦ植田直通【６・５】知念とのホットライン開通でＣＫから決勝点。しかしニコリともせず。ＭＯＭ

ＤＦ関川郁万【５・０】９０分しっかり出たので、次は言い訳できないぞ、といったところ。次節も欧州帰り直後のテヒョンは出場微妙。やってもらわないと困る存在

ＤＦ小川諒也【５・０】求められていたのは「溝口っぽさ」ではなく「小川らしさ」。ミスが続き、自分の土俵でプレーできず

ＭＦ三竿健斗【６・０】左サイドの機能不全をもう少し何とかしたかったが…こういう試合だからこそ、本来の良さは際立った

ＭＦ樋口雄太【５・５】ミスは少なく、決して５・０ではないが、大胆さやダイナミックさに欠けた

ＭＦ荒木遼太郎【５・５】右のユニットは問題なく前進できていたので、あらゆる面で「刺す」プレーがほしかったところ

ＭＦエウベル【６・０】独壇場というか、“独演会”というか。鮮やかすぎる「ザ・エウベル」で先制点

ＦＷ鈴木優磨【５・５】フィジカル面での強さの発揮は随所に見られたが、スコアを動かすことはできず

ＦＷレオセアラ【５・５】シュート４本は全て空砲。打たされたようなものもあり、自分の間合いに持ち込めなかった

ＭＦ林晴己【６・０】後半２０分ＩＮ。決定機は相手ＤＦに防がれたが、このプレーで得たＣＫから決勝ゴールが生まれる

ＭＦ柴崎岳【６・５】後半２０分ＩＮ。ＣＫから決勝点を演出。千葉の立場からすれば“ラスボス”にやられた形か。さすがの存在感

ＦＷ田川亨介【５・５】後半２０分ＩＮ。タッチ数自体が少なく、孤立気味の状態に。かき回すことができず

ＭＦ知念慶【６・５】後半３４分ＩＮ。ＣＫをニアで触ってアシストをマーク。短い時間で決定的な仕事

ＭＦ松村優太【６・０】後半３４分ＩＮ。奇遇にも弟と同じタイミングでピッチにＩＮ

笠原寛貴主審【６・０】選手目線と、いい意味での上から目線とをうまく使い分けていた印象

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）