【採点＆寸評】鹿島、笑顔なき７連勝…“困った時のセットプレー”で決勝点もチームに満足感皆無 千葉に２―１
◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節 鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）
鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない展開となり、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通がＣＫから決勝点を奪った。
採点と寸評は以下の通り。
鬼木達監督【５・５】かなり渋めの勝ち点３。１勝よりも優勝、改めて「姿勢」が素晴らしいチームだなと
ＧＫ早川友基【６・０】失点場面はノーチャンス。代表ウィークでは英国を沸かせる好セーブ連発に期待
ＤＦ濃野公人【６・５】アシスト運に見放され続けているが、３連戦３戦目も元気に活力あふれるアップダウン
ＤＦ植田直通【６・５】知念とのホットライン開通でＣＫから決勝点。しかしニコリともせず。ＭＯＭ
ＤＦ関川郁万【５・０】９０分しっかり出たので、次は言い訳できないぞ、といったところ。次節も欧州帰り直後のテヒョンは出場微妙。やってもらわないと困る存在
ＤＦ小川諒也【５・０】求められていたのは「溝口っぽさ」ではなく「小川らしさ」。ミスが続き、自分の土俵でプレーできず
ＭＦ三竿健斗【６・０】左サイドの機能不全をもう少し何とかしたかったが…こういう試合だからこそ、本来の良さは際立った
ＭＦ樋口雄太【５・５】ミスは少なく、決して５・０ではないが、大胆さやダイナミックさに欠けた
ＭＦ荒木遼太郎【５・５】右のユニットは問題なく前進できていたので、あらゆる面で「刺す」プレーがほしかったところ
ＭＦエウベル【６・０】独壇場というか、“独演会”というか。鮮やかすぎる「ザ・エウベル」で先制点
ＦＷ鈴木優磨【５・５】フィジカル面での強さの発揮は随所に見られたが、スコアを動かすことはできず
ＦＷレオセアラ【５・５】シュート４本は全て空砲。打たされたようなものもあり、自分の間合いに持ち込めなかった
ＭＦ林晴己【６・０】後半２０分ＩＮ。決定機は相手ＤＦに防がれたが、このプレーで得たＣＫから決勝ゴールが生まれる
ＭＦ柴崎岳【６・５】後半２０分ＩＮ。ＣＫから決勝点を演出。千葉の立場からすれば“ラスボス”にやられた形か。さすがの存在感
ＦＷ田川亨介【５・５】後半２０分ＩＮ。タッチ数自体が少なく、孤立気味の状態に。かき回すことができず
ＭＦ知念慶【６・５】後半３４分ＩＮ。ＣＫをニアで触ってアシストをマーク。短い時間で決定的な仕事
ＭＦ松村優太【６・０】後半３４分ＩＮ。奇遇にも弟と同じタイミングでピッチにＩＮ
笠原寛貴主審【６・０】選手目線と、いい意味での上から目線とをうまく使い分けていた印象
※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）