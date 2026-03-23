◆米女子プロゴルフツアー　▽ファウンダーズ・カップ　最終日（２２日、米カリフォルニア州・シャロンハイツ・クラブ＝６５４２ヤード、パー７２）

　最終ラウンドが行われ、５位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳ　ホールディングス）は２バーディー、４ボギーの７４と崩し、通算７アンダーの１９位で終えた。

　米ツアー本格参戦１年目の米本土初戦。３日目に１イーグルなど６７をマークして５位に浮上し、最終日に臨んだ。５番で第３打をバンカーに入れてボギーが先行したが、９番で１メートル強、１０番パー５で２オンに成功させて２連続バーディー。それでも、直後の１１番で落とし、１７番、１８番で連続ボギーをたたいた。

　原は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、「最後にボギー２発で終わってすごく悔しい」と嘆いたが、「すごく楽しんでプレーできた。このコースを存分に味わいました」と４日間を振り返った。

　◆原英莉花に聞く

　―最終日を振り返って。

　「なかなかいいショットも出ずに、ずっと下りのパッティングを打ち続けて、チャンスでもないのを繰り返しながら上り（のパットが）ついたところで３パットが続いちゃったので、すごくもったいなかった。悔しいです」

　―９番、１０番でバーディーを奪取した。

　「あの２ホールだけすごい良かったです」

　―後半はグリーンに陰がかかり、スピードなどジャッジが難しい印象だった。

　「コンパクションもまちまちの中で、いいところに落としても『そこまでいっちゃうんだ〜』みたいなのもけっこうあった。かみ合わなかったです」

　―ティーショットの感覚は。

　「昨日、一昨日に比べたら修正できたかなと思います」

　―４日間を振り返って。

　「すごく楽しんでプレーできた。このコースを存分に味わいました」

　―次週はアリゾナでの一戦となる。

　「暑さとの戦いというところで、しっかり体力面も維持できるように、集中できるように工夫したい。最後にボギー２発で終わってすごく悔しいので、そういうことのないようにプレーしたい。これを引きずらないようにまずは予選通過をして、また上位で争えるように頑張りたい」