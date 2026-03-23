■世界室内陸上 3日目 イブニングセッション（日本時間23日、ポーランド）

世界陸上の室内版・世界室内陸上の3日目。男子800mで室内日本記録（1分45秒17）を持つクレイ アーロン竜波（23、ペンシルベニア州立大）が決勝に臨み、1分45秒42で6位に入った。

21日に行われた準決勝でアーロン竜波は、残り1周で外側から次々と選手を追い抜く驚異のラストスパートを見せ、1分46秒47で組2着に入り決勝進出を決めた。

6人で争われた決勝。アーロン竜波はレース序盤は4番手につけた。残り2周で5番手に後退するが、必死の形相で前を追う。5番手のまま最後の直線に入ったが、ゴール直前で抜かれ、1分45秒42の6着でのフィニッシュとなった。

女子60mハードル（Ｈ）準決勝に、100ｍＨ日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）が出場し、8秒06の7着で決勝進出はならなかった。3組に登場した福部。スタートは横一線となったが、トップと徐々に差が開き8秒06の7着でフィニッシュした。

＊写真は男子800m決勝を走るクレイ アーロン竜波選手（右から2人目）