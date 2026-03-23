株式会社マイナビ（本社・東京都千代田区）は、２０２５年に転職した２０代〜〜５０代の正社員男女１４４６人を対象にした「転職動向調査２０２６年版」を２３日、発表した。

２０２５年に転職した正社員に転職理由を聞いたところ、「給与が低かった（２３・２％）」が最も高く、「仕事内容に不満があった（２１・０％）」、「職場の人間関係が悪かった（２０・０％）」と続いた。

年代別でみると、２０代では「仕事内容に不満があった（前年比＋０・１ポイント）」、「働く環境に不満があった（前年比＋２・８ポイント）」、３０代では「今後の昇進や昇給が見込めないと思った（前年比＋３・７ポイント）」、４０代では「仕事内容に不満があった（前年比＋０・８ポイント）」、５０代では「今後の昇進や昇給が見込めないと思った（前年比＋４・３ポイント）」が前年から増加した。

転職後の平均年収額は５３３・７万円となり、転職前の平均年収（５１４・５万円）より１９・２万円増加した。特に転職後の増加額が大きい年代は、３０代（＋３２・４万円）で、２０代（＋２１・５万円）と続いた。一方、５０代（−４・５万円）のみ減少が見られた。