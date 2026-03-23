市川團十郎、長男・新之助が13歳に 家族＆友人らと祝った誕生日パーティーの写真を公開「大きくなったね！」「勸玄くん13歳おめでとう」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が22日、自身のブログを更新。同日に長男・堀越勸玄（市川新之助）が13歳を迎えたことを報告し、楽しげな誕生日パーティーの模様を連投で紹介した。
【写真】「大きくなったね！」「13歳おめでとう」家族や友人らに祝福される團十郎の長男・新之助
「お友達とかと行ってきます」と会場に出かける様子や新之助がケーキのローソクを吹き消そうとする様子などを写真で披露。家に帰宅した後は、“エンドレス”で人狼ゲームを楽しんだという。
團十郎は「おめでとう」と祝福するとともに、「うれし」と喜びをにじませていた。
コメント欄には「勸玄くん13歳おめでとう 大きくなったね！」「お友達も参加して、にぎやかで楽しいお誕生日会になりますね」「身体もお顔もグングン変化する1年でしょうね」「楽しい素敵な一年になりますように!!」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「大きくなったね！」「13歳おめでとう」家族や友人らに祝福される團十郎の長男・新之助
「お友達とかと行ってきます」と会場に出かける様子や新之助がケーキのローソクを吹き消そうとする様子などを写真で披露。家に帰宅した後は、“エンドレス”で人狼ゲームを楽しんだという。
團十郎は「おめでとう」と祝福するとともに、「うれし」と喜びをにじませていた。
コメント欄には「勸玄くん13歳おめでとう 大きくなったね！」「お友達も参加して、にぎやかで楽しいお誕生日会になりますね」「身体もお顔もグングン変化する1年でしょうね」「楽しい素敵な一年になりますように!!」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。