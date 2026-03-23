お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。相方・綾部祐二（48）とのコンビ仲を、人気芸人らが語った。

同番組では、タレントの今田耕司がVTR出演した。又吉と綾部のコンビ仲について、今田は「又吉にしか分からない綾部の素敵さ」があると表現。「友だちでもいるでしょ？“あの彼氏、どこがええの？”みたいな」「私だけ知ってる彼はこういうところもあるのよ」などと続け、「たまに又吉が綾部の話をしてる時、女子に見える時がある」と打ち明けた。

今田は「又吉の片思いなの？って思わせる部分がある」といい、アメリカに移住した綾部に対し「“帰ってきたら彼とこんなことをしてみたいなぁ”とかね。でも一方の彼氏のほうは、“いやもういいんすよ、バイクで走ってる方がいいんすよ”」と、両者の思いを想像した。

VTRには、又吉の下積み時代から親交のある「サルゴリラ」児玉智洋、「ライス」関町知弘、「フルーツポンチ」村上健志も登場した。綾部が一時帰国した際は、又吉が後輩芸人を集めて綾部の“おかえり会”を主催しているといい、児玉はそこでの2人の姿を振り返った。

ずっと話し続ける綾部に又吉が意見をすると、綾部は「そうなんだよ」と一切否定せず、再び話し続けるそう。そんな2人を児玉は「おしゃべりババアと頑固ジジイ」と、熟年夫婦に例えた。

すると関町は「帰るぐらいには、“もう綾部はしばらくいいわ”みたいな感じにはなる」と又吉の心境を説明。とはいえ村上は「その関係が僕らはかわいくて仕方ない。ずっと見たいけどな〜」と笑顔で語っていた。