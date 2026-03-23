きょうの午後は広く日差しが届き、過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜19℃ 津18℃ 日中と夜の寒暖差に注意 岐阜は夕方にかけて雨の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/23 昼）

名古屋市内は、午前7時半ごろまで雨が降っていましたが、正午前は晴れています。

きょうの午後は晴れる所が多いでしょう。沿岸部を中心に風が強まりやすい見込みです。岐阜県では夕方にかけて所々で雨が降るでしょう。



最高気温は名古屋や岐阜で19℃、津や尾鷲では18℃の予想です。日中は暖かいものの、夜は北寄りの風が冷たく感じられるでしょう。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

各地で非常に多く飛ぶでしょう。スギ花粉はピークを過ぎつつありますが、この先はヒノキ花粉の飛散にもご注意ください。

【週間予報】

あす火曜日は、晴れて暖かくなるでしょう。あさって水曜日から土曜日にかけては、すっきりしない天気が続く見込みです。今週も各地で春本番の暖かさが続くでしょう。朝晩も寒さの和らぐ日が多くなりそうです。