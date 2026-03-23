3月はスマホが安い？　派手なキャンペーンに踊らされずに判断するためのポイント

今回のお悩み「今iPhoneを買うべき？ 3月決算期の賢い選び方を教えて！」

iPhone17eが発売されたということで、スマホを買い替えようかなと思っています。4月になるとキャリアの新しいキャンペーンも始まりそうですが、3月は決算期でお得に買えるという話も聞きました。これって本当ですか？（30代／通信関連）

携帯ショップや家電量販店で「スマホ最大〇万円還元」「月々負担1円」といった派手な広告が増え「3月はスマホが安いの？」と気になったことがある人もいるのではないでしょうか。

実際、3月は携帯会社の決算期にあたるため、端末の割引やキャンペーンが強まりやすい時期です。そのため、普段よりお得にスマホを購入できるチャンスがあるのは確かでしょう。

ただし、表示されている価格だけでは、本当の負担額が分かりにくいケースもあります。

そこで今回は、端末値引きの仕組みやキャンペーン条件の注意点、店舗やタイミングによる違いを整理しながら、3月決算期にスマホを買い替える際の考え方を解説します。

■3月はiPhoneが安くなりやすい時期

3月は携帯会社の決算期にあたるため、端末の値引きやキャンペーンが増える時期です。店頭でも「今だけ大幅値引き」「乗り換えで〇万円還元」といったポップを見かけることが多く、普段よりお得にiPhoneを購入できるチャンスがあるのは確かでしょう。

ただ、その一方で気をつけたいポイントもあります。キャンペーンが増える分、適用される条件も複雑になりやすいのがこの時期の特徴です。

例えば、他社からの乗り換え、指定の料金プランへの加入、オプション契約、端末返却プログラムの利用といった条件が組み合わさることで、端末価格が大きく値引きされているケースが少なくありません。

つまり3月は「安く買えるチャンスが増える一方で、注意点も増える時期」とも言えます。

■条件を満たせば月々1円も実現可能

iPhoneの端末値引きは、多くの場合「他社からの乗り換え（MNP）」が条件になっています。

同じ携帯会社を使い続けたまま端末だけを大きく値引きしてもらうことも、完全に不可能というわけではありません。ただ、実際にはかなり限られているため、店頭の「端末値引き」の多くは乗り換えを前提としたキャンペーンだと考えておくとイメージしやすいでしょう。

割引額は機種やタイミングによって変わりますが、3〜4万円ほどの値引きが入るケースもあります。

また、最近の大手キャリアの端末販売では、支払いが「2段階」になっているケースも増えています。前半の2年間は月々の負担が抑えられ、後半の2年間は高めに設定されている仕組みです。

その中でもよく見かけるのが、「月々1円」といった表示です。これは一定期間利用したあとに端末を返却すると、残りの支払いが免除される仕組みになっています。この「1円スマホ」の仕組みについては、こちらの記事でも詳しく解説されています。

ただし最近は、端末返却時に費用がかかるケースも出てきています。例えば、端末を返却して残債を免除してもらう際に、22,000円の費用が必要になる仕組みが導入されているケースです。

一方で、返却時に指定された機種へ買い替える場合には、この費用が免除されることもあります。そのため月々の支払いだけを見ると安く感じても、実際には「次の機種変更」を前提とした条件になっているケースもあるのです。

購入時には、月額料金だけでなく、2年後の返却時の条件まで含めて確認しておくと安心でしょう。

■端末値引きには複雑な条件がある

端末値引きの条件は、お店やキャンペーンによって内容が変わります。一般的には下記のような条件が組み合わさっていることが多くなっています。

・データ無制限プランへの加入

・端末保証などのオプション加入

・指定の料金プランへの契約

中には、無制限プランに加えてポイント還元率が高い上位プランへの加入が必要だったり、複数のオプション契約を求められたりするケースもあります。

そのため、店頭の「端末が安い」というポップだけを見て契約すると、月額料金やオプション料金を含めたトータルでは、思ったほど安くならないこともあります。

例えば端末代を3万円値引いてもらえたとしても、その代わりに高額プランや有料オプションへ加入していれば、1年ほどでその差額を上回ってしまうこともあるでしょう。

iPhoneの費用を比較するときは、端末価格だけではなく

・どの料金プランに入る必要があるのか

・オプション加入は必須なのか

・あとからプラン変更や解約ができるのか

といった点まで含めて確認することが大切です。

結局のところ、比較すべきなのは端末代だけではありません。「2年間で総額いくら払うのか」という視点を持つことが、後悔しないためのポイントになります。

■キャンペーンを狙うなら「週末」と「月末」

キャンペーンの条件は、タイミングによって変わることもあります。家電量販店などでは週末に条件が強くなることが多く、金曜日から月曜日にかけてキャンペーンが実施されるケースが一般的です。また、月末に向けて条件が良くなることもあります。

携帯会社を乗り換える場合、新しい会社の料金は初月のみ日割りになることが多いため、月末近くに契約すると料金の重複を抑えやすくなります。

ただし月末は来店客が増えるため、「予約が取りにくい」「人気機種の在庫がなくなる」といったことも起こりやすくなります。

そのため、条件だけを狙って月末ギリギリに動くよりも、少し余裕を持って検討する方が安心な場合もあります。

また、端末値引きのキャンペーンを利用する場合は、複数の携帯会社を比較することも大切です。家電量販店では各キャリアが同じフロアに並んでいることが多く、条件を見比べながら検討しやすいでしょう。

令和のマネーハック143

3月の決算期は、iPhoneをお得に購入できるチャンスが増える時期。ただし、表示されている端末価格だけで判断すると、思ったほど安くならないケースも……。契約前には2年後の返却条件、通信料を含めた総額、プランやオプションの必要性を確認しておこう。

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（文：鮎原透仁、イラスト：itabamoe）