快適な着心地と美シルエット。Theory春新作の「名品アイテム5選」

部署異動、昇進、あるいは新しいチームの編成……。春は、働く私たちを取り巻く環境が大きく変化する季節です。周囲からの期待に応えつつ、自分自身のモチベーションも高めていきたい。そんな「変化」の時期、味方につけたいのが、1997年にニューヨークで誕生したブランド「Theory（セオリー）」。

セオリーのアイテムは、いつの時代も色褪せないタイムレスなデザインと、袖を通すたびに背筋が伸びる高品質なクオリティが特徴です。

今回は、そんなセオリーの春の新作コレクションの中から、働く女性の毎日を輝かせる編集部注目のアイテムを厳選してご紹介します。

■信頼を支える名品素材。愛され続ける「Admiral Crepe」

セオリーの代名詞とも言えるのが、人気シリーズ「Admiral Crepe（アドミラル クレープ）」です。

「Admiral Crepe」は、しなやかでとろみのある質感でありながら、ミドルウェイトでほどよいハリがあるのが最大の特徴。多忙な日も、一日中「清潔感のある美しさ」をキープできます。

また、さらりとしたドライタッチで、着心地が良く、シーズンレスで活躍。美しいドレープ感は、オフィスでの「きちんと感」と、オフの日の「リラックスした気品」の両方をかなえてくれます。

■存在感で語る、主役級ジャケット2選

羽織るだけで「仕事モード」へスイッチを入れてくれるジャケットは、働く女性の戦闘服。

◇Admiral Crepe Shaped Blazer-- 360度どこから見ても「理想のシルエット」

「Admiral Crepe Shaped Blazer」は、ウエストラインを立体的に見せる、計算尽くされた構築的なデザインが特徴のジャケットです。

正面はセットインスリーブが体のラインに沿い、凛とした表情を演出。背面は、続き袖の構造を採用しているので、肩から裾にかけて自然なフレアが生まれ、腕を動かしやすく、長時間の会議や移動もノンストレスです。

・「Admiral Crepe Shaped Blazer」57,200円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016104107?colorCode=115&shopCode=01

◇Admiral Crepe Lindrayia Jacket B-- カーディガン感覚で羽織れる、軽やかな知性

一日の中で気温の変化が激しい今の時期は、カーディガン感覚で羽織れる一枚があったら便利ですよね。そこでおすすめなのが「Admiral Crepe Lindrayia Jacket B」。

ボタンを削ぎ落としたミニマルなノーカラージャケットで、ウエストを適度に絞ったフィット感と、背面の美しい落ち感が女性らしさを引き立てます。ブラウスやニットの上にさらりと羽織るだけで装いが完成する万能な一着です。

・「Admiral Crepe Lindrayia Jacket B」50,600円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016104100?colorCode=896&shopCode=01

■スタイルアップと快適さを両立する、最旬パンツ

軽やかな素材のパンツを取り入れて春らしさを出したい反面、シワが気になる……という方も多いのではないでしょうか。今回は、日本製トリアセテート素材を使用した「シワになりにくい」優秀な新作パンツ2本をピックアップ。

◇Admiral Crepe Oversized Pleated Trouser-- ワイドパンツの概念が変わる、脚長シルエット

「ワイドはバランスが難しい」という悩みを解決する一本。深めのプリーツタックからつながるセンタープレスが、脚を縦に長く、まっすぐ見せてくれます。

また、ヒップからすとんと落ちるラインは、横から見た時もフラットで美しく、スタイル映え抜群。さらに、自宅で手洗い可能という機能性も、忙しい女性にはうれしいポイントです。

・「Admiral Crepe Oversized Pleated Trouser」39,600円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016106403?colorCode=115&shopCode=01

◇Admiral Crepe Wide Pull On Full Length-- デスクワークの日も、品格を崩さない

「今日は一日集中したい」そんな日に最適なイージーパンツが「Admiral Crepe Wide Pull On Full Length」です。前はフラット、後ろのみゴム仕様となっているので、正面のきちんと感はキープしつつ、お腹周りは驚くほど楽。

また、脚にまとわりつかないゆったりしたラインで、一年中爽やかに着用できます。オンオフ問わず、つい手に取ってしまう「究極の日常着」です。

・「Admiral Crepe Wide Pull On Full Length」37,400円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016106401?colorCode=050&shopCode=01

■1枚で2つの表情。アレンジ自在の万能ブラウス

ジャケットのインナーとしても使えて、一枚でも決まるブラウスが欲しい……。そんなわがままな思いをかなえてくれるブラウスをピックアップ。

◇Admiral Crepe Jorane Zip Sleeve--「デキる女性」を印象づける、袖コンシャスな一枚

袖にファスナーが備えられており、閉じればすっきりとした7分袖、開ければエレガントなベルスリーブに早変わりするブラウス。高級感のある素材感が「仕事のできる余裕」を演出してくれます。ジャケットのインナーとしても、一枚着としても活躍する優秀なブラウスです。

・「Admiral Crepe Jorane Zip Sleeve」31,900円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016108218?colorCode=896&shopCode=01

■セオリーのアイテムでこの春、新しい自分へ

季節の変わり目、何を着るかは「どう過ごしたいか」を選ぶことと同じです。見た目の美しさはもちろん、着心地の良さや扱いやすさまで計算されたセオリーの新作。これらを身にまとうことで、新しい環境へ踏み出す勇気が湧いてくるはず。

この春、セオリーのアイテムで、いつもの自分をアップデートしてみてはいかがでしょうか。

（マイナビウーマン編集部）