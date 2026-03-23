もやしとさばのみそ汁（料理・下条美緒、撮影・澤木央子）


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節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。

圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？

■さばのうまみでだし汁いらず

もやしとさばのみそ汁

さばのうまみでだし汁いらず


1人分：127kcal

塩分：2.5g

■【材料（2人分）】

もやし…1/2袋（約100g）

さばの水煮缶…1/2缶（約90g）

A

・おろししょうが…1かけ分

・みそ…大さじ1・1/2

・酒…大さじ1/2

・しょうゆ…小さじ1

・水…2カップ

万能ねぎの小口切り…5本分

■【作り方】

1　鍋にAを入れて混ぜ、もやしと、さばを缶汁をきって加え、中火にかける。沸騰したら弱火にして約5分煮る。

2　万能ねぎを加えてさっと混ぜる。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

料理＝下条美緒、撮影＝澤木央子／『レタスクラブのもやし100レシピ』