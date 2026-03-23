【3月23日〜3月29日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
【画像で確認】今週のラッキー食材一覧表
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2026年3/23〜2026年3/29の運勢は…？
占い＝cocoloni占い館
■◆2026年3/23〜2026年3/29のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は素晴らしいアイデアが生まれやすい時期。それゆえにこだわりが強くなるでしょう。家族の気持ちを否定しやすい時期だと言えるので、その点には注意が必要。相手の考えを受け入れる姿勢でいると家族運も上がります。
何も考えずに大きな買い物をしてしまいそうな一週間です。少しストレスが溜まっているようですから、買い物には注意しましょう。ほしいものがないのに、お店をぶらぶらしていると、予定外の買い物をしてしまいそうです。しかもお店の人に乗せられて、多額のローンを組んでしまう可能性もあります。日々は節約できているのに、突然散財してしまうような運気なのです。そのような事態を避けるには、不要な外出を避けることが大事でしょう。
＜仕事運＞
周囲との協力関係がスムーズにいかなくなりそうです。今週のあなたはスタンドプレイが目立つようになるでしょう。自分が正しいという気持ちが強くなり、人の意見を受け入れられなくなりそうです。独立心が強くなるため、誰にも相談せずに勝手に仕事を進めたりしてしまうこともあるでしょう。ですがそうなるとますます状況が悪化してしまいます。「報連相」を忘れず、協調性を持って仕事をするようにしてください。
ラッキー食材▶豆腐
■◆2026年3/23〜2026年3/29のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの努力や実力が認められる時期。これまで頑張ってきたことが報われる可能性も高まります。忙しい生活の隙間時間に少しずつ努力を積み重ねることが大切。それによりあなたの頑張りに気付く人が現れるでしょう。
＜金運＞
出たり入ったり激しい一週間になりそうです。金運はあまり安定しているとは言えないでしょう。思いがけない出費があるときなのですが、なぜかピンチになると臨時収入もありそうです。ただ臨時収入があっても浪費しないようにしてください。今週はいつも通りの生活を心掛け、軽はずみな買い物は控えたほうが良さそうです。そうでなくても特別な出費があるときですから、なるべく手元にお金を置いておいたほうがいいでしょう。
＜仕事運＞
これまでやってきた仕事が次のステップに進む可能性があります。上司からの評価が高まり、今までより責任の重い仕事を任されるでしょう。しかもそのとき、あなたは自信を持って引き受けられるのです。今週は自分の決断に手ごたえを感じられることが多く、自信が持てるようになるでしょう。周囲からも頼りにされるようになり、本来の能力も引き出されそうです。だからこそ、全力で仕事に取り組みましょう。満足できる結果が得られます。
ラッキー食材▶ベーコン
■◆2026年3/23〜2026年3/29のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週の運勢は安定していて、たまった疲れを癒やすのに最適の時期。忙しい間にも美味しい物を食べるなど、自分に甘くする時間を作ってみましょう。そうすれば家族に優しく接することができるようになって家庭運も上昇しますよ。
＜金運＞
ほしいものを買うより、お金に余裕があるならば自分への投資として使いましょう。たとえば、服を買うより本を買ったほうが、今週は運気が高まります。もし将来やりたいことがあるならば、そのための貯金をスタートさせるのにも向いているときです。今週始めた貯金は、面白いように貯まっていくでしょう。お金を使うとき頭の中で費用対効果を考えて使えば、今後必要な金銭感覚が養われそうです。
＜仕事運＞
今週は自分の仕事を完璧にこなすつもりでいると、仕事がうまくいきそうです。そのためにしっかりと計画を立て、戦略的に動くことが大事でしょう。周りの仕事ぶりに惑わされず、あなたはあなたのペースで仕事をするようにしてください。そうすればあなたの持つ能力がおおいに発揮されるでしょう。職場の人間関係が良好なときです。さわやかさが高評価につながりますから、意識してください。
ラッキー食材▶白菜
■◆2026年3/23〜2026年3/29のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの考え方に変化が訪れるとき。この時期をチャンスに変えるためにも、家事情報などを探してみましょう。新しい効率的なやりかたを受け入れられるので、生活が一変する可能性も。手間をかけずに暮らしがよくなります。
＜金運＞
儲け話が舞い込む可能性が高くなっていますが、今週、この手の話には注意が必要です。特に「絶対に安全」と言う話には大きな落とし穴があると思っておきましょう。気分が不安定なぶん、金運も不安定なときです。買い物でストレス発散をしてしまう可能性も高くなりますから、よく注意しておくことが大事でしょう。落ち込んでいるときにはショッピングに出かけるより、おいしいものを食べるほうが良さそうです。
＜仕事運＞
怪しい取引に気づくのが遅れそうです。今週は仕事に対しての集中力に欠けるため、普段はしないようなミスをしやすくなるでしょう。特に仕事に不満があるときには、注意が必要です。あなたに同情したふりをして、転職を勧めてくるような人には気をつけましょう。もしくは、今の状況を一発逆転できるというおいしい話にも乗ってはいけません。今週はあなたの心の隙につけこむ輩が寄ってきやすくなっています。気を引き締めておきましょう。
ラッキー食材▶たらこ
■◆2026年3/23〜2026年3/29のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
この時期は部屋を片付ける時間を作って断捨離をすると、運気の流れがよくなるでしょう。使っていない物があったら、それはあなたにとって縁がない物なので思い切って手放すこと。そうすれば、欲しい物を手に入れる機会も訪れます。
＜金運＞
誘いに全部乗っていたら、あっという間にお財布がピンチになりそうです。今週のあなたは誘いを断ることができなくなるため、金運もあまり良いとは言えないでしょう。お財布の中身と相談しながら、ちゃんと選ぶことが大事です。買い物に行くときも、お財布にお金が入っていると、つい余計なものまで買ってしまいそうです。無駄遣いしやすくなりますから、必要最低限のお金しか持ち歩かないことが大事です。
＜仕事運＞
仕事を最後までやり遂げることが難しくなるときです。今週は途中で仕事を放りだして、周囲に迷惑をかけてしまう可能性があるでしょう。もし仕事が辛いと感じることがあったら、すぐに周囲に相談してください。無理をすると途中で無責任な行動を取ってしまいそうです。そうなると、これまでの努力が水の泡になってしまいます。ですから辛いときはひとりで抱え込まず、周囲の助けを借りましょう。そうすれば信頼を損なう心配はありません。
ラッキー食材▶桜えび
■◆2026年3/23〜2026年3/29のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はあらゆることが順調に進む時期。老後に備えるための資産運用などについて考えてもよさそう。そのとき、家族も協力してくれる可能性が。自分の考えを伝えるようにすると、家族があなたの将来のことを真剣に考えてくれそうです。
＜金運＞
収入が上がるようなことはなさそうですが、今週は財テクにツキがありそうです。投資などに詳しい人に話を聞いてみるといいでしょう。成功者のまねをすれば、一獲千金も夢ではなさそうです。ただし、本物の成功者でなければうまくいきませんから注意してください。インターネットなどの情報を鵜呑みにすると、痛手を受ける可能性があります。その危険性をちゃんと理解した上で、あなたに合った方法を探しましょう。
＜仕事運＞
指示されなくても自分がやるべきことをテキパキこなすことができるでしょう。今週は仕事が面白くなりそうです。あなたと同じ仕事をして大成功した人との出会いがある可能性があり、その人との出会いによってあなたの仕事への考えが変わるでしょう。眠っていた才能も引き出されそうですから、意欲的に仕事に向き合うことが大事です。嫌な仕事は逃げずに向かっていくほうがうまくいくでしょう。かなり良い運気ですから、実力を発揮するつもりでぶつかっていくことが大事です。
ラッキー食材▶スパゲッティ
■◆2026年3/23〜2026年3/29のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
今週は金運が高まる時期。特に貯蓄を始めるには最適で、将来のため積立貯金を始めると、今後豊かな人生を送ることにつながるでしょう。ただし、生活費まで切り詰めると金運が揺らいでしまうので、程よく計画的に行ってください。
＜金運＞
今週は決して金運上々というわけではないのですが、少ない予算の中からでも自分のための投資をすると良さそうです。たとえば専門書を買ったり、勉強を始めるために教室に通うなどの投資をすれば、むしろ金運がアップするでしょう。「お金がないから」という理由で学ぶことを諦めるのはナンセンスです。学びはむしろ金運を上げ、運気自体を上げてくれるものなのです。特に今週は小さな一歩が人生に良い影響を与えるときですから、是非わずかでも自己投資をしてください。
＜仕事運＞
もう隠れていることはできません。今週はリーダーとしてみんなを引っ張っていく覚悟を決めてください。あなたの力が職場に必要になるときが来たのです。ですから周りの人が何も言わなくても、自分からリーダーとして名乗りを上げましょう。周囲はそれを待っているのです。上司や同僚からの評価がぐんぐん上がるときですから、遠慮はいりません。あなたの指示でみんなが動き、仕事が成功する…そんな仕事運です。
ラッキー食材▶レーズン
■◆2026年3/23〜2026年3/29のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は思いがけない形で家計に入るお金が増えるかもしれません。突然の幸運に舞い上がりそう。家族からプレゼントをもらえる可能性も高まるとき。待っているだけでも嬉しい出来事が起こりそうなので、前向きな気持ちで過ごして。
＜金運＞
運気は悪いものの、今週はこれまでの努力が報われ、収入がアップする可能性があります。もしくは感謝のプレゼントなどがもらえるでしょう。あなたのやってきたことが、形になって返ってくるときなのです。そういう意味では金運はとても良いときですが、一方で人間関係によるトラブルが発生しそうなときですので、慎重な行動が必要。お金に関することを人任せにしてしまったり、儲け話を鵜呑みにしてしまったりすると、痛い目に合いますので要注意です！
＜仕事運＞
直感が冴えて、仕事に間違いがなくなります。今週はあなたの鋭い判断力が評価され、昇進する可能性があります。過去の事例を現在の仕事にうまく落とし込み、最善の判断ができるときです。ただ、職場の人間関係は悪化する可能性があるので、注意しておきましょう。あなたの仕事を邪魔する人が現れたときは、速やかに上司に相談してください。下手に相手にすると、足元をすくわれてしまいます。毅然とした態度でいることで、運気をキープできるでしょう。
ラッキー食材▶長ねぎ
■◆2026年3/23〜2026年3/29のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの興味があちこちに向いてしまう時期。ご飯のメニューを決めようとしても、すべてがよく見えてなかなか決まらなかったりしそう。買い物に出かけても目移りして時間がかかるかも。家族に決めてもらうのもひとつの手です。
＜金運＞
お金に無頓着になりそうです。今週はほしいと思ったら我慢できなくなるでしょう。手元にお金がなくても、カードで買ってしまいそうです。後先考えずに使ってしまうため、後々そのしわ寄せがくることになるでしょう。そうならないためには、無用なショッピングは避けることが大事です。「見るだけ」と言いながらお店に入ると、予定外の大きな買い物をしてしまう可能性があります。自制心を持つ努力が必要なときだと言えるでしょう。
＜仕事運＞
仕事の実力よりも、トークで一目置かれるときです。相手が望んでいることを瞬時に判断し、絶妙なタイミングで交渉を進めていくことができるでしょう。ただ、仕事の内容が伴わなければ結果的に信頼されません。今週は意識して仕事の内容を充実させる努力をしましょう。そうすれば、やりたかった仕事ができる可能性があります。とんとん拍子に話が進みやすいときなだけに、いい加減なことをしないことが大事なのです。
ラッキー食材▶マッシュルーム
■◆2026年3/23〜2026年3/29のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は家族からのプレッシャーを感じる可能性が高いでしょう。要求されていると感じて、気持ちが重苦しくなってしまいそう。しかし、家族はあなたが長年頑張ってきたことを認めているので、いつも通りに過ごせば大丈夫です。
＜金運＞
収入自体が上がるような運気ではありませんが、何かと小さなお得がありそうなときです。特にフリーマーケットに出かけると、掘り出し物を手に入れることができるでしょう。今週は買い物で得をする運気のようです。ですからほしいものがあるときは、デパートなどに行く前に、インターネットのオークションサイトを覗いたり、フリーマーケットやリサイクルショップを覗くようにするといいでしょう。かなりお金を浮かせることができるようです。
＜仕事運＞
ライバルのことが気にならなくなりそうです。そのため、自分の仕事ができるでしょう。ただ、自分の仕事をしっかりするのはいいのですが、周囲とのバランスに無頓着になりそうです。スタンドプレイではどんなに結果を出せたとしても、職場で必要な存在になれないので注意してください。仕事へのプレッシャーを感じやすいときですが、そういうときこそ、仲間に相談して一緒に乗り越えることが大事なのです。その結果、仕事運が高まるでしょう。
ラッキー食材▶れんこん
■◆2026年3/23〜2026年3/29のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたが強気の姿勢になりやすいとき。家族に対しても「自分が一家を引っ張っている」と大きな気持ちになることも。そのため、無茶な提案をしてしまう可能性が高まるので、みんなの意見を聞きながら過ごしましょう。
＜金運＞
今週は先行投資で儲けることができそうです。株などを買うのもいいのですが、人気が出そうな品物を買っておくのもいいでしょう。後々価値が出てくるものが手に入るかもしれません。ただ日々の生活面では節約を心掛けたほうがいいでしょう。決して金運に恵まれないときではないのですが、贅沢をすればピンチになり、先行投資の運気も下がってしまうのです。メリハリをつけて生活をすることで、金運をアップさせられるでしょう。
＜仕事運＞
今やっている仕事に対してもっと強気になったほうが良さそうです。今週は強気で攻めることで、あなたの思い通りの成果を上げられるでしょう。そのためには自分がみんなを引っ張って行くのだという気持ちを持つことが大事です。責任感と強い意志があれば、困難な仕事を成功に導くことができるでしょう。ただし自分の力を過信してはいけません。新しい展開を迎えたときには、一度立ち止まって考えることが大事です。
ラッキー食材▶山菜
■◆2026年3/23〜2026年3/29のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は将来のことについて、家族と話す時間を設けるとよいでしょう。自分の老後などについても、不安に思うことがあるなら正直に打ち明けて。話し合うことで未来の見通しが明るくなって、悩みが解決する可能性もあります。
＜金運＞
大金が舞い込むことはありませんが、ちょっとした副収入がありそうです。身近でアルバイトを探していたり、身内から頼まれごとをしてお小遣いがもらえるような運気です。ただだからと言って散財すると、あっという間にピンチになるので注意しましょう。なかなかイメージするような豊かな暮らしができないと落ち込むかもしれませんが、どうすれば収入がアップするかをちゃんと考えることが今週の課題なのです。
＜仕事運＞
やりたい仕事と現実の仕事のギャップに気持ちがついていかなくなる可能性があります。ですが今週は目の前にある仕事にしっかり向き合い、きちんとこなすことが何よりも大事なのです。忍耐の先に夢が叶う日が待っていることを忘れず、ひたむきに努力しましょう。投げやりな気持ちになりそうなときですが、ここで耐えれば、光が差してくるのです。この一週間は不満を言わずに、笑顔で与えられた仕事をこなすことが何よりも大事でしょう。
ラッキー食材▶もやし
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
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