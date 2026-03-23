スヌーピーとコラボ！ DHCより限定デザインの日焼け止めジェルが販売開始
ディーエイチシー（DHC）は3月5日、「スヌーピー」をデザインした日焼け止め商品として「DHC パーフェクト UV ジェル」を数量限定で発売しました。
海やビーチといったリゾート感やバカンスをテーマとした夏らしく、かわいらしい2種類のデザインです。
■これからの季節にオススメの商品！
同社では、世界中で愛されている人気キャラクター「スヌーピー」をデザインした商品を、これまでもリップクリームや炭酸洗顔料など、限定デザインで販売してきました。
また、ノベルティプレゼントキャンペーンも実施するなど、「スヌーピー」のコラボレーションは人気が高く、多くのユーザーが楽しんでいます。
今回のコラボ商品は、これからの季節にオススメの「DHC パーフェクト UV ジェル」。キュートなスヌーピー限定デザインを数量限定で用意しています。この機会にぜひ、チェックしてはいかがでしょうか。
■商品特長
◇＜DHC パーフェクト UV ジェル＞
「使いやすさ」と「気持ちよさ」を追求したデイリー使いにぴったりの日やけ止めジェル。国内最高表示基準値「SPF50+PA++++」のパーフェクトな紫外線防止効果と、肌にのばしたときの心地よさを両立した、スキンケア発想の商品です。
無香料・無着色・パラベンフリー・アルコールフリー、天然成分配合
パッチテスト・アレルギーテスト済み*
*すべての人にアレルギーが起こらないということではありません。
■商品概要
商品名：
・DHC パーフェクト UV ジェル ［スヌーピー］ アイスクリーム
・DHC パーフェクト UV ジェル ［スヌーピー］ バカンス
発売日：2026年3月5日 ※なくなり次第終了
販売価格：
・単品 2,200円
・2種デザインセット 3,960円
SPF／PA値：SPF50＋ PA++++（UV耐水性★）
容量：80g
購入：
●DHC通販
・オンラインショップ https://www.dhc.co.jp/
・オペレータ応答ダイヤル 0120-333-906 （9:00〜20:00／土・日・祝日9:00〜17:00）
●直営店 https://top.dhc.co.jp/dshop/store/
●大型スーパー、バラエティストア、一部ドラッグストア、免税店
※取り扱いのない店舗もあります
（エボル）