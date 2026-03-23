プロ野球シーズンの開幕を盛り上げようと、楽天イーグルスで日本一を経験した２人がきょう、山形市で球団フラッグの取り付け作業を行いました。

【写真を見る】中心街に楽天イーグルスの応援フラッグ掲示 銀次と岡島が駆けつけ取り付け作業 山形での2026プロ野球公式戦は6月開催（山形市）

「たけろうにあいにきました。岡島だ！！（岡島）おはようございます～」

山形市七日町を訪れたのはプロ野球・楽天イーグルスで球団初の日本一を経験したアンバサダーの銀次さんと去年まで現役選手として活躍した岡島豪郎さんの２人です。

楽天イーグルス・アンバサダー 銀次さん「また優勝できるように頑張っていきますのでよろしくお願いいします」

楽天イーグルス・アンバサダー 岡島豪郎さん「皆さんもぜひ選手達の背中を押してもらえると助かります。今シーズンも応援よろしくお願いします」

朝早くからつめかけたファンに挨拶をしたあと２人は、１３年ぶりのリーグ優勝を願ってチームの中心選手６人の顔が入った応援フラッグを掲げていきました。

子どもたち「一回しか優勝していないので２回目の優勝に向けて頑張って欲しい」

子どもたちは「（今年の山形開催試合は）１５対０で勝ってほしい」

プロ野球は今月２７日に開幕、山形での楽天一軍戦は６月２３日にきらやかスタジアムで開催されます。