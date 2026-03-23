近年の新車はとても高く、さらに物価上昇のあおりを受けて、中古車が選択肢になる人も多いでしょう。少しでも安くクルマを手に入れたい一方で、「なぜそんなに安いのか」と不安に思うケースもあります。そこで今回は、安い中古車の“謎”と、中古車選びのコツについて解説します。（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター 諸星陽一）

2016年型メルセデスベンツSクラスと

アルファードの決定的な違い

世の中には、驚くほど「値落ち」している中古車があります。中でも輸入車セダンの値落ちは目を見張るものがあります。

例えば2016年型のメルセデスベンツSクラスは、200万円を切る価格で販売されている場合もあります。新車で1000万円程度したクルマが、中古車とはいえ200万円程度で購入できるのは大きな魅力です。

ちなみに同じ2016年型の高級車で、トヨタ自動車のアルファードの場合は、中古車価格で170万〜200万円ほど。新車価格（約300万円台〜700万円台）と比べて、それほど値落ち感はない相場となっています。

2016年型ベンツSクラスの値落ち感があるのは、セダンの人気が低いという理由もありますが、輸入車は維持費が高いというのも大きな理由です。欧州ガソリン車の多くはハイオクなので、ガソリン代がかさみます。

また、修理や整備で部品交換が必要な際も、部品代は国産車に比べて高くなるのが一般的です。ディーラーで整備をした場合、時間工賃も高めなので整備費用も高くなりがちです。

「事故車＝修復歴あり」じゃない！

中古車業界の前提どうなっている？

中古車の購入で絶対気をつけたいのは「事故車」です。これはお得な掘り出し物だ！と思って中古車を買ったら実は事故車だった、「修復歴なし」と書かれていたので安心して買ったのに修理した痕跡が見つかった、などという話はよく聞きます。

多くの人が勘違いしていますが、「事故車＝修復歴あり」では、ありません。では、中古車業界の前提は、どうなっているのでしょうか？

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