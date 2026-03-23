日経225先物：23日正午＝1870円安、5万1220円
23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1870円安の5万1220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1582.23円に対しては362.23円安。出来高は6万3942枚となっている。
TOPIX先物期近は3467.5ポイントと前日比117.5ポイント安、現物終値比30.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51220 -1870 63942
日経225mini 51210 -1880 1113477
TOPIX先物 3467.5 -117.5 91928
JPX日経400先物 31410 -1130 5097
グロース指数先物 684 -34 6483
東証REIT指数先物 1906.5 -40 190
株探ニュース
TOPIX先物期近は3467.5ポイントと前日比117.5ポイント安、現物終値比30.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51220 -1870 63942
日経225mini 51210 -1880 1113477
TOPIX先物 3467.5 -117.5 91928
JPX日経400先物 31410 -1130 5097
グロース指数先物 684 -34 6483
東証REIT指数先物 1906.5 -40 190
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