　23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1870円安の5万1220円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万1582.23円に対しては362.23円安。出来高は6万3942枚となっている。

　TOPIX先物期近は3467.5ポイントと前日比117.5ポイント安、現物終値比30.31ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51220　　　　 -1870　　　 63942
日経225mini 　　　　　　 51210　　　　 -1880　　 1113477
TOPIX先物 　　　　　　　3467.5　　　　-117.5　　　 91928
JPX日経400先物　　　　　 31410　　　　 -1130　　　　5097
グロース指数先物　　　　　 684　　　　　 -34　　　　6483
東証REIT指数先物　　　　1906.5　　　　　 -40　　　　 190

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