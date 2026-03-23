次第に雲が広がり 夕方を中心に雨、カミナリともなうことも【これからの天気(3月23日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内各地にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報、上越に乾燥注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷、雪解けによる土砂災害にご注意ください。
◆23日(月)これからの天気
次第に雲が広がり、夕方を中心に雨が降るでしょう。カミナリを伴うこともありそうです。
夜も雨雲のかかるところがあるため、午後のお出かけには雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけて50%以上のところが多く、阿賀町や湯沢町は夜の方が高い確率です。
◆23日(月)の予想最高気温
最高気温は、14～17℃の予想です。
昨日と同じくらいか高く、4月上旬から中旬並みでしょう。昼間は春物のコートで過ごせそうです。
◆警報・注意報
現在、県内各地にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報、上越に乾燥注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷、雪解けによる土砂災害にご注意ください。
◆23日(月)これからの天気
次第に雲が広がり、夕方を中心に雨が降るでしょう。カミナリを伴うこともありそうです。
夜も雨雲のかかるところがあるため、午後のお出かけには雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけて50%以上のところが多く、阿賀町や湯沢町は夜の方が高い確率です。
◆23日(月)の予想最高気温
最高気温は、14～17℃の予想です。
昨日と同じくらいか高く、4月上旬から中旬並みでしょう。昼間は春物のコートで過ごせそうです。