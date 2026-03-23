これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内各地にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報、上越に乾燥注意報が発表されています。夕方まで、急な強い雨や落雷、雪解けによる土砂災害にご注意ください。



◆23日(月)これからの天気

次第に雲が広がり、夕方を中心に雨が降るでしょう。カミナリを伴うこともありそうです。

夜も雨雲のかかるところがあるため、午後のお出かけには雨具があると安心です。



降水確率は、夕方にかけて50%以上のところが多く、阿賀町や湯沢町は夜の方が高い確率です。





◆23日(月)の予想最高気温

最高気温は、14～17℃の予想です。

昨日と同じくらいか高く、4月上旬から中旬並みでしょう。昼間は春物のコートで過ごせそうです。