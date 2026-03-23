「これが欲しかった」子ザルのパンチくん、市川市動植物園が感謝のサプライズ発表 3連休で1.2万人超が来園
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が22日、公式Xを更新。公式ラインスタンプ第4弾の発売を予告した。
【写真】「ほしい!!!!!待ちきれない」市川市動植物園がサプライズ、LINEスタンプ第4弾を発表
投稿では「3／22（日）の来園者数は約5000人。三連休で約12800人ものご来園です。マナー良くご観覧いただいた多くの皆様、ネットで応援してくれた皆様、スタッフのみんなに心から感謝しています」と活気にあふれた3連休を終え、感謝をつづっている。
さらに、ファンにはたまらないサプライズもあった。「こちら、感謝の気持ちを込めてお知らせします」とのコメントとともに投稿された画像には、「市川市動植物園公式LINEスタンプ第4弾」「近日公開予定!!」との文字が。
気になるスタンプの内容は、現時点ではシルエットのみの公開となっており、どの動物が登場するかはベールに包まれている。しかし、「がんばれ!!」「ごめんね」「おつかれさま」「おはよう」などと、日常で使いやすいメッセージが付いており、家族、友人らとのやり取りに活躍しそうな内容となっていた。
この報告に、コメント欄には「新たなLINEスタンプも楽しみ」「ステキなシルエット」「ほしい!!!!!待ちきれない」「めちゃめちゃ楽しみです！絶対に買います！」「文字付き！これが欲しかった」などと、歓喜の声が寄せられている。
【写真】「ほしい!!!!!待ちきれない」市川市動植物園がサプライズ、LINEスタンプ第4弾を発表
投稿では「3／22（日）の来園者数は約5000人。三連休で約12800人ものご来園です。マナー良くご観覧いただいた多くの皆様、ネットで応援してくれた皆様、スタッフのみんなに心から感謝しています」と活気にあふれた3連休を終え、感謝をつづっている。
気になるスタンプの内容は、現時点ではシルエットのみの公開となっており、どの動物が登場するかはベールに包まれている。しかし、「がんばれ!!」「ごめんね」「おつかれさま」「おはよう」などと、日常で使いやすいメッセージが付いており、家族、友人らとのやり取りに活躍しそうな内容となっていた。
この報告に、コメント欄には「新たなLINEスタンプも楽しみ」「ステキなシルエット」「ほしい!!!!!待ちきれない」「めちゃめちゃ楽しみです！絶対に買います！」「文字付き！これが欲しかった」などと、歓喜の声が寄せられている。