将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月23日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。注目の一戦は、斎藤八段の先手で相掛かりの出だしとなった。

【中継】斎藤八段VS増田八段 注目の一戦（生中継中）

藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが開幕。1回戦では、4月開幕の叡王戦挑戦者となった斎藤八段と現在棋王戦挑戦中で初タイトルに“王手”をかけている増田八段が激突する好カードが実現した。

両者の公式戦対戦はこれまでに4局あり、斎藤八段の1勝、増田八段の3勝となっている。直近の対戦は2023年度のNHK杯本戦3回戦で、増田八段が白星を飾っている。約2年半ぶりの対戦となる本局を制し、2回戦進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、次戦で広瀬章人九段（39）対 前期挑戦者の杉本和陽六段（34）戦の勝者と対戦する。

本局の持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

斎藤慎太郎八段 2種「相掛かり」カレー

増田康宏八段 キーマカレー（大盛り）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

斎藤慎太郎八段 3時間34分（消費26分）

増田康宏八段 2時間46分（消費1時間14分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）