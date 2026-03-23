大相撲のV副賞に「使った関取はいた？」 場内どよめき…ポーズ要求「こんな霧島初めて」の声
大相撲春場所、優勝の霧島に贈られた意外な副賞とは
大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で千秋楽を行った。14日目に優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）は、琴櫻（佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れるも、12勝3敗で大関復帰に前進した。表彰式では大阪ならではの副賞も紹介され、ファンも興味津々だ。
「ABEMA」で中継されていた表彰式で、ひと際ファンの注目を浴びたシーンがあった。「吉本興業賞」として授与されたのは「なんばグランド花月 1年間フリーパス」だ。桂文枝師匠が土俵上に登場。霧島との記念撮影では“お約束”の「いらっしゃ〜い」を仲良く披露する場面もあった。大阪ならではの笑いあふれる場面にはX上のファンも反応した。
「桂文枝師匠からポーズ求められてるの笑うwこんな霧島初めてw」
「なんばグランド花月フリーパス、羨ましいwww」
「ねえ！ めっちゃ最高なんやけど！！！！」
「なんばグランド花月1年分フリーパスに表情が和らぐ霧島関」
「一体どのくらい見に行くんだろうね。場所後に1回くらいは行くのかな」
「なんばグランド花月1年間フリーパス貰っても行けないでしょ…」
「笑いが起こるのさすが大阪」
「使った関取はいたのか気になる」
副賞としては他に、毎場所お馴染みになっている日仏友好杯のマカロン、宮崎県知事賞の宮崎牛1頭分、和歌山県知事賞して果物1年分（みかん、桃、柿）などが贈呈された。
（THE ANSWER編集部）