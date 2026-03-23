大相撲春場所、優勝の霧島に贈られた意外な副賞とは

大相撲春場所は22日、エディオンアリーナ大阪で千秋楽を行った。14日目に優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）は、琴櫻（佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れるも、12勝3敗で大関復帰に前進した。表彰式では大阪ならではの副賞も紹介され、ファンも興味津々だ。

「ABEMA」で中継されていた表彰式で、ひと際ファンの注目を浴びたシーンがあった。「吉本興業賞」として授与されたのは「なんばグランド花月 1年間フリーパス」だ。桂文枝師匠が土俵上に登場。霧島との記念撮影では“お約束”の「いらっしゃ〜い」を仲良く披露する場面もあった。大阪ならではの笑いあふれる場面にはX上のファンも反応した。

「桂文枝師匠からポーズ求められてるの笑うwこんな霧島初めてw」

「なんばグランド花月フリーパス、羨ましいwww」

「ねえ！ めっちゃ最高なんやけど！！！！」

「なんばグランド花月1年分フリーパスに表情が和らぐ霧島関」

「一体どのくらい見に行くんだろうね。場所後に1回くらいは行くのかな」

「なんばグランド花月1年間フリーパス貰っても行けないでしょ…」

「笑いが起こるのさすが大阪」

「使った関取はいたのか気になる」

副賞としては他に、毎場所お馴染みになっている日仏友好杯のマカロン、宮崎県知事賞の宮崎牛1頭分、和歌山県知事賞して果物1年分（みかん、桃、柿）などが贈呈された。



（THE ANSWER編集部）