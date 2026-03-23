強風で髪ボサボサ、、→【3COINSのヘアクリップ】で解決ーー！ ちゃんとまとめて、オシャレ♡

春は天気が変わりやすいだけでなく、風が強い日も多くなります。そんな時は、ヘアアクセサリーで髪をまとめてボサボサになるのを回避！【3COINS（スリーコインズ）】にもそんなシーンにぴったりな「ヘアクリップ」が充実しています。機能性とデザイン性を両立したバンスクリップなら、さっと留めるだけでこなれ感のあるスタイルも楽しめそう！ 今回は、大人の女性の日常になじみやすく、手軽にヘアアレンジを楽しめる優秀なヘアクリップをご紹介します。

メタルの光沢が上品に輝く、リボンモチーフバンス

【3COINS】「リボンメタルバンス」\330 （税込）

メタル素材のリボンモチーフが、バックスタイルに華やかさを添えてくれるバンスクリップです。リボンモチーフの先にさりげなくあしらわれたパール調ビーズが上品さを後押し。甘さを抑えた大人のフェミニンスタイルにそっと馴染んでくれそうです。

ループデザインが奥行きを生む、アイボリーバンス

【3COINS】「レイヤードループバンス」\550（税込）

柔らかなマーブル模様が全体を優しい雰囲気に整えてくれるループモチーフのクリップです。髪を一つにまとめ上げたオールアップスタイルに使用すれば、ループがアクセントとなり、こなれた印象に。ホールド力に配慮された形状なので、仕事中や家事の合間に髪をすっきりとまとめておきたい人にもおすすめです。

マットな質感が都会的なナミナミバンス

【3COINS】「マットナミナミバンス」\330（税込）

波打つような曲線が印象的なバンスクリップ。光沢を抑えた質感が都会的な印象を演出し、カジュアルな装いから綺麗めなコーディネートまで、幅広く活躍してくれそうです。カラーはベージュのほか、アイボリーとグレーの全3色。

パールモチーフが優雅に煌めく、大人顔のバンス

【3COINS】「パールキラキラバンス」\550（税込）

シルバーのフレームにパールモチーフやビジュー調の装飾を散りばめた、気品あふれるデザインのクリップです。首元で髪をゆるくひねり、低い位置でラフに留めるだけで、写真のような上品なスタイルに◎ ゆるいまとめ髪でもこのクリップを投入するだけで、女性らしいしなやかな雰囲気を存分に引き立ててくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里