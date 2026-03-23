可愛いピンク色にズキュン♡【スタバ】春感じる「新作ビバレッジ」

【スターバックス】から、ピンク色がかわいい「新作ビバレッジ」が登場。春を感じる限定ドリンクには「あなたの桜が咲きますように」というエールが込められています。今回はマニアが紹介するカスタマイズをピックアップします。頑張る自分へのごほうびにいかが？

さくらソーダをカスタマイズ

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「夜桜ソーダ」と命名したこちら。白・ピンク・紫のグラデーションがとてもキレイです。オーダー方法は「桜咲くよ白桃ソーダ」に「クラシックシロップ」を追加するだけ。甘さ控えめのベースにシロップを追加するのは、甘党さんにぴったりなカスタマイズです。

桜 × 桃のフラペチーノ

@j.u_u.n__starbucksさんが「とっても飲みやすい」と推している、新作の「桜咲くよ白桃フラペチーノ®」です。「エクストラホイップ」にすることで、豪華なビジュアルに仕上がっています。こちらは、カップの底にミルクプリンと白桃ジュレ、さらに桜ソースと白桃ベースを加え、ホイップと桜フレーバーシェイブで構成されているよう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A