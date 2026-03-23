渦巻くような大胆なデザインを採用し、最新のテクノロジーも搭載

アルゼンチンサッカー協会（AFA）は3月23日、北中米ワールドカップ（W杯）でも着用される新アウェーユニフォームを発表した。

アディダス社が手掛けた新ウェアは、アルゼンチン文化に根付く情熱と芸術性を象徴するデザインとなっている。

今回のデザインは、アルゼンチンのポピュラーな芸術表現からインスピレーションを得た、渦巻くような大胆なグラフィックが特徴だ。黒を基調としながらも、鮮やかなブルーのラインが全体に施され、同国のアイデンティティーを強く打ち出したデザインになった。

機能面では、選手がピッチで最高のパフォーマンスを発揮できるよう、最新の「Climacool+」テクノロジーを採用。通気性と速乾性を確保し、試合中も快適な状態を維持する。さらに、ボディマッピング技術を用いたテーラードフィットや、高めのクルーネックにより、激しい動きにも対応するホールド感を実現したという。胸元には2022年のカタールW杯優勝を示す「FIFA WORLD CHAMPIONS 2022」のワッペンと、王者の証でもある3つの星が輝くエンブレムが配置された。（FOOTBALL ZONE編集部）