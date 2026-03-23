梅宮アンナ、出会って10日で電撃再婚の真相 夫が闘病生活を知ったことがきっかけ【徹子の部屋】
タレントの梅宮アンナ（53）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【動画】「本当に素敵な2人ですね」夫・世継恭規氏と2ショットの梅宮アンナ
昨年5月、同番組で乳がん闘病を語った梅宮。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚した。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっかけだったそう。
一方の夫は芸能界に疎く「あのお騒がせのひと？」とワイドショーを騒がせていた時のイメージから乗り気ではなかったが、インターネット検索で梅宮の闘病生活を知り逆に「会いたい」と思うようになっていたという。
夫は初めて会った瞬間に「この人と結婚する！」とひらめいたそうで、わずか10日で結婚することに。そんな夫から梅宮にメッセージが届く。出会って10日婚のため、意見がぶつかる事もあるが夫婦喧嘩が夫婦円満の秘訣だと話す。
【動画】「本当に素敵な2人ですね」夫・世継恭規氏と2ショットの梅宮アンナ
昨年5月、同番組で乳がん闘病を語った梅宮。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚した。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっかけだったそう。
一方の夫は芸能界に疎く「あのお騒がせのひと？」とワイドショーを騒がせていた時のイメージから乗り気ではなかったが、インターネット検索で梅宮の闘病生活を知り逆に「会いたい」と思うようになっていたという。
夫は初めて会った瞬間に「この人と結婚する！」とひらめいたそうで、わずか10日で結婚することに。そんな夫から梅宮にメッセージが届く。出会って10日婚のため、意見がぶつかる事もあるが夫婦喧嘩が夫婦円満の秘訣だと話す。