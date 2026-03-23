『徹子の部屋』に出演する梅宮アンナ（C）テレビ朝日

写真拡大

　タレントの梅宮アンナ（53）が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演する。

【動画】「本当に素敵な2人ですね」夫・世継恭規氏と2ショットの梅宮アンナ

　昨年5月、同番組で乳がん闘病を語った梅宮。その収録直後に出会った男性とわずか10日で電撃再婚した。がん治療の副作用も落ち着き元気を取り戻し始めた5月、同級生が「人に会ってみない？」と誘ってくれたのがきっかけだったそう。

　一方の夫は芸能界に疎く「あのお騒がせのひと？」とワイドショーを騒がせていた時のイメージから乗り気ではなかったが、インターネット検索で梅宮の闘病生活を知り逆に「会いたい」と思うようになっていたという。

　夫は初めて会った瞬間に「この人と結婚する！」とひらめいたそうで、わずか10日で結婚することに。そんな夫から梅宮にメッセージが届く。出会って10日婚のため、意見がぶつかる事もあるが夫婦喧嘩が夫婦円満の秘訣だと話す。