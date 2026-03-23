『開運！なんでも鑑定団』春の超拡大SP、目利き対決に“億超え”絵画 衝撃鑑定額が飛び出す大型特番
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』のあす23日放送回は、午後6時25分から「春の超拡大スペシャル」を送る。
【番組カット】どれが高額？3つ並んだ焼き物の目利きをする今田耕司＆あのちゃん田中卓志
放送32周年を迎える同番組。今回は、超豪華ゲストを迎えた特別企画と、衝撃鑑定額が飛び出す大型特番を届ける。
番組MC就任15年目、そして今年ついに還暦を迎え「一皮剥けた」今田耕司が、自らのプライドをかけて「目利き王対決」に挑む。対戦相手は、天性の勘の良さを持つあの、そして『新 美の巨人たち』でも活躍するアンガールズ・田中卓志。本物のガレを見極めるクイズや、億超えの絵画の値段当てなど、一瞬の油断も許されない真剣勝負が展開される。
この激戦を制した優勝者には、放送日より販売となる「鑑定団オリジナル純金カード（1グラム）」が授与される。さらに視聴者にも「鑑定団オリジナル純金カード（0.5グラム）」を、抽選で1人にプレゼントする。
【出演者】
司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香
＜目利き王決定戦！＞
ゲスト：田中卓志(アンガールズ)、あの
＜平成生まれのスターお宝鑑定大会＞
出張リポーター：福田充徳(チュートリアル)
出張ゲスト：高城れに（ももいろクローバーZ）、セントチヒロ・チッチ、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）、
上谷沙弥、奥田力也（BALLISTIK BOYZ）
鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）、北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）ほか
ナレーター：銀河万丈、冨永みーな
【番組カット】どれが高額？3つ並んだ焼き物の目利きをする今田耕司＆あのちゃん田中卓志
放送32周年を迎える同番組。今回は、超豪華ゲストを迎えた特別企画と、衝撃鑑定額が飛び出す大型特番を届ける。
番組MC就任15年目、そして今年ついに還暦を迎え「一皮剥けた」今田耕司が、自らのプライドをかけて「目利き王対決」に挑む。対戦相手は、天性の勘の良さを持つあの、そして『新 美の巨人たち』でも活躍するアンガールズ・田中卓志。本物のガレを見極めるクイズや、億超えの絵画の値段当てなど、一瞬の油断も許されない真剣勝負が展開される。
【出演者】
司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香
＜目利き王決定戦！＞
ゲスト：田中卓志(アンガールズ)、あの
＜平成生まれのスターお宝鑑定大会＞
出張リポーター：福田充徳(チュートリアル)
出張ゲスト：高城れに（ももいろクローバーZ）、セントチヒロ・チッチ、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）、
上谷沙弥、奥田力也（BALLISTIK BOYZ）
鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）、北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）ほか
ナレーター：銀河万丈、冨永みーな