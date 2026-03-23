『本好きの下剋上』月刊ザテレビジョンとコラボ “表紙風”ビジュアル「レモンに祈りを！」公開
4月4日から日本テレビ系ほかで放送されるテレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（毎週土曜 後5：30）の放送直前特集が、24日発売の『月刊ザテレビジョン』2026年5月号にて掲載される。これを記念して、ローゼマインとフェルディナンドが誌面を飾る、“表紙風”ビジュアル「レモンに祈りを！」が公開された。
【画像】レモン両手にうれしそうなローゼマインと悩ましい表情のフェルディナンド
ビジュアルでは、「神に祈りを！」のポーズをとるローゼマインの両手に魔力を帯びてレモンの実が輝く。そして、その様子をこめかみを押さえながら少し呆れたような表情で見るフェルディナンドが描かれた。
特集ページでは、「領主の養女編スタートガイド」、「初めてでも分かる人物相関図」、「ローゼマイン役・井口裕香×フェルディナンド役・速水奨が教える“本好き”のココ好き！ポイント」、「主題歌インタビュー OPテーマ：Little Glee Monster、EDテーマ：生田絵梨花」など、盛りだくさんの総力特集が届けられる。本号の表紙は、なにわ男子・大橋和也、timelesz・寺西拓人。
また、30日〜4月5日に都内主要駅にて、本作の特別広告が登場する。
本作は、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（香月美夜氏／TOブックス刊）を原作として制作される新作アニメ。アニメーション制作はWIT STUDIOが担当する。
■ビジュアル制作スタッフ
作画：野田康行
色彩設計：近藤牧穂
仕上げペイント：山崎百合子（※崎＝たつさき）、山本楓
撮影特効：田村佳那 Kana Tamura （チップチューン）
【画像】レモン両手にうれしそうなローゼマインと悩ましい表情のフェルディナンド
ビジュアルでは、「神に祈りを！」のポーズをとるローゼマインの両手に魔力を帯びてレモンの実が輝く。そして、その様子をこめかみを押さえながら少し呆れたような表情で見るフェルディナンドが描かれた。
また、30日〜4月5日に都内主要駅にて、本作の特別広告が登場する。
本作は、大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（香月美夜氏／TOブックス刊）を原作として制作される新作アニメ。アニメーション制作はWIT STUDIOが担当する。
■ビジュアル制作スタッフ
作画：野田康行
色彩設計：近藤牧穂
仕上げペイント：山崎百合子（※崎＝たつさき）、山本楓
撮影特効：田村佳那 Kana Tamura （チップチューン）
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