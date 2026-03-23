【アラド（イスラエル南部）＝福島利之】イランの弾道ミサイルが２１日着弾したイスラエル南部のアラドとディモナに２２日、記者が入った。

付近の核施設を狙ったとみられる攻撃で地面に大きな穴が開き、周囲のビルは破壊されていた。病院当局によると、２か所での負傷者は１７５人に上った。

アラドの住宅街の空き地には、地面にクレーターのような大きな穴が開いていた。イランが発射した弾道ミサイルが２１日夜に直撃してできた跡だ。周辺の５階建ての集合住宅はことごとく壊れていた。屋内のベッドや家財道具は外から丸見えで、爆発の大きさを物語っていた。

住民の多くはユダヤ教の戒律を厳格に守る超正統派の家族で、地下の防空壕（ごう）に逃げなかった１１５人が負傷した。家のガラスが割れたヤフーダ・ハレルさん（５２）は「死者が出なかったことが奇跡だ」と話した。

ディモナでも集合住宅地の中庭の一角に大きな穴が開き、周辺の住宅や民家のコンクリート壁が崩れた。一帯で６０人が負傷した。

ディモナの南約１３キロ・メートルの砂漠に核施設があるのは「公然の秘密」とされ、この施設を狙ったイランのミサイルが近くの２か所に着弾したとみられる。イスラエル軍のオリバー・ラフォウッチ報道官は２２日、現場で取材に対し、「迎撃がうまくいかず住宅地に弾道ミサイルが直撃した」と迎撃の失敗を認めた。

アラドの現場を訪れたベンヤミン・ネタニヤフ首相は「イランは全世界を危険にさらしている」と主張した。今回のイランの攻撃は、２１日にイラン中部のウラン濃縮施設が攻撃されたことへの報復措置とみられる。