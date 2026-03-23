Creepy Nuts、オンラインゲーミングプラットフォームRobloxで期間限定イベント開催
Creepy Nutsが、世界中で利用されているオンラインゲーミングプラットフォームRoblox内の音楽体験空間「AVNU: Where Music Meets」で、期間限定のバーチャルイベントを開催することが決定した。
【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアル
同イベントは3月26日から4月19日までの期間限定で実施され、Creepy Nutsの音楽と世界観をゲームの中で体験できる。イベント期間中、ユーザーは「AVNU: Where Music Meets」内にて展開されるリズムゲームを通じて楽曲に触れながら、アーティストにまつわるトリビアに挑戦したり、最新ビジュアルを含むコンテンツを楽しむことができる。また、同企画のために用意された限定のバーチャルアイテムも入手できる。
さらに、ゲーム内では楽曲にあわせてダンスを楽しめるエモート機能も実装され、プレイヤー自身が音楽の一部となるような没入型の体験が可能。現実のライブとも異なる、デジタル空間ならではの自由度と拡張性を活かした演出により、Creepy Nutsの新たな魅力が多角的に表現される。
4月にはアメリカで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival 2026』への出演と、自身初の北米ワンマンツアーも決定しているCreepy Nuts。グローバル規模で活動を広げるCreepy Nutsと、新たなリスナーとの交流の場になりそうだ。
【写真】期待大！『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』キービジュアル
同イベントは3月26日から4月19日までの期間限定で実施され、Creepy Nutsの音楽と世界観をゲームの中で体験できる。イベント期間中、ユーザーは「AVNU: Where Music Meets」内にて展開されるリズムゲームを通じて楽曲に触れながら、アーティストにまつわるトリビアに挑戦したり、最新ビジュアルを含むコンテンツを楽しむことができる。また、同企画のために用意された限定のバーチャルアイテムも入手できる。
4月にはアメリカで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival 2026』への出演と、自身初の北米ワンマンツアーも決定しているCreepy Nuts。グローバル規模で活動を広げるCreepy Nutsと、新たなリスナーとの交流の場になりそうだ。