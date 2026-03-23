【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２２日、米軍がイランの発電所を攻撃すれば、中東地域全体のエネルギー施設や経済基盤を「回復不能なほど破壊する」と警告する声明を出した。

トランプ米大統領が２１日、イランが４８時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ、発電所を攻撃すると主張したことへの対抗措置を示した形だ。

トランプ氏が示した期限は、日本時間２４日朝となっている。石油やガスの輸送路であるホルムズ海峡の封鎖に加え、湾岸諸国のエネルギー施設が破壊されれば、石油やガスの価格がさらに高騰するのは必至だ。

イラン軍中央司令部報道官の２２日の声明によると、米軍がイランの発電所を攻撃した場合、ホルムズ海峡は完全に封鎖され、破壊されたイランの発電所が再建されるまで開放しないとしている。また、イスラエルの全ての発電所やエネルギー施設のほか、米軍の基地を受け入れている湾岸諸国などの発電所も攻撃対象とすると警告した。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は２２日、「脅しと恐怖は、我々の団結を強めるだけだ」とＸ（旧ツイッター）に投稿した。

一方、米国のベッセント財務長官は２２日のＮＢＣニュースの番組で、対イラン軍事作戦に関して「時には事態を沈静化させるためにエスカレートさせなければならない」と述べた。攻撃を強化する必要性を訴え、期限を設けてイランを威圧したトランプ氏を擁護した。

米軍がイラン最大の原油積み出し拠点であるペルシャ湾のカーグ島を占拠する可能性を問われ、ベッセント氏は「あらゆる選択肢が検討の対象だ」と語った。