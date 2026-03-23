松村北斗、バディ役・柳楽優弥の芝居で“がっかり”「俺はこれになれないんだ」 互いに尊敬と愛語る
俳優の柳楽優弥とSixTONESの松村北斗が23日、都内で行われたNetflixシリーズ『九条の大罪』イベントに登壇した。初共演で弁護士のバディを演じた2人が互いの印象を明かした。
本作は、人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画が原作。実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとにイソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の優秀なエリート弁護士・烏丸真司（松村）が、法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる。リアリティに溢れた法とモラルの極限クライムエンタテイメントとなっている。
柳楽の芝居について松村は「僕からいうのはおこがましいレベルの方。九条はこの世界のなかで堂々と生きていきいきしてるけど、（柳楽が）作るところは作って計算して積み上げている姿をみると通らないといけないルートがどんどん増えていく。それが、あまりになめらかだし、それが見えてこないので、技術やセンスだけでなく、選ばれた人だけの芝居。がっかりしました。“俺はこれになれないんだ”と。そんな気持ちになるくらい嫉妬が止まらないような憧れの方でした」と尊敬の言葉を口にした。
一方で柳楽は「大好き」と松村への思いを打ち明け、「6ヶ月くらいの撮影だったので、バディを組めて、撮影を乗り越えられたのは幸せな時間だった。人柄も好きだし、全部すきです」と松村への愛をアピールした。
そのほか、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が参加した。4月2日からNetflixで独占配信スタート。
本作は、人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画が原作。実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとにイソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の優秀なエリート弁護士・烏丸真司（松村）が、法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる。リアリティに溢れた法とモラルの極限クライムエンタテイメントとなっている。
一方で柳楽は「大好き」と松村への思いを打ち明け、「6ヶ月くらいの撮影だったので、バディを組めて、撮影を乗り越えられたのは幸せな時間だった。人柄も好きだし、全部すきです」と松村への愛をアピールした。
そのほか、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督が参加した。4月2日からNetflixで独占配信スタート。