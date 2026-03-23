タレントの辻希美が22日に自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんが13歳の誕生日を迎えたことを報告し、母としての現在の心境を明かした。

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この日、辻は「昨日はソラの13歳のお誕生日でした」と切り出し、夫でタレントの杉浦太陽と昊空くんとの親子ショットを披露。「ソラのお友達が来て一緒にお祝いしてくれて、せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ごす事が出来ました」と長男・青空（せいあ）くんの友人含め、大勢で賑やかにお祝いしたことを明かした。

続けて、集まった子ども達の集合ショットや豪華なパーティの食事、華やかなケーキの写真を公開。主役の昊空くんの様子について、辻は「そっちゃんが本当に嬉しそうで楽しそうでそれがとっても嬉しかったです」と喜びをつづった。13歳という年齢に対し、「もう？と言う気持ちと、まだ？と言う気持ち」と複雑な親心を覗かせつつも、これまでの成長を振り返った。

また、「元気に優しく育ってくれて。反抗期も終わりを迎えたみたいで、ほっとしています」と、多感な時期を一つ乗り越えたことへの安堵感を正直に告白。最後には「そっちゃん13歳のお誕生日おめでとう。愛してるよぉ〜」と愛情を伝え、ブログを締めくくった。