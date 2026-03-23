俳優風間俊介（42）が23日、同日をもって番組を卒業する日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に生出演し、視聴者に向けてあいさつした。

番組中盤で、風間と山下健二郎（40）が参加した、フロリダウォルトディズニーワールドのロケを放送。2人はアトラクションやショーを紹介した。ナイトショーの紹介時には、風間は「このショーが『ハッピリー・エバー・アフター』という、最後に締めくくりとして使われる言葉で、このショーで終われたのも良かったなと思う」と思いをはせた。

さらに番組の終盤で水卜麻美アナウンサー（38）が「7年半もの間、『ZIP!』の月曜パーソナリティーを務められました、風間俊介さんが今日で番組を離れます」とし、VTRで風間の軌跡を紹介。過去に番組を担当した桝太一（44）、徳島えりかアナウンサー（37）から「本当にありがとうございました。お疲れさまでした、かざぽん」とねぎらわれると、目を潤ませる場面もあった。

風間は最後に「そうですね、やっぱりいろんなことが思い出されますし、一番最初に僕が『ZIP!』をスタートしたときに『すべての朝に寄り添っていきたい』というふうに言ったんですけど、今思うとあのコメントは少し恥ずかしいですよ。なんでかって言うと、『ZIP!』に関わっている人たちって、全ての朝に寄り添っていくのが当たり前なんです」と振り返り「今日で僕は『ZIP!』を卒業しますけれども、これからも明日からも来週からも、ここにいる人たちが皆さんの朝に寄り添っていきますので、みなさん、なんの心配もせずに、これからも『ZIP!』と一緒にすてきな朝を迎えて頂けたらなと思っております」と視聴者へ呼びかけた。