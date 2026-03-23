通信制の星槎大学（神奈川県）が硬式野球部を新設し、3月から近畿学生野球連盟に加盟したことが23日までに分かった。

北海道北広島市にある星槎道都大学硬式野球部は札幌学生野球連盟1部リーグに所属しているが、星槎大学としては新規加盟。通信制大学では、日本ウェルネススポーツ大学が首都大学野球連盟、同大東京が東京新大学野球連盟、同大茨城が関甲新学生野球連盟に所属している例があるものの全国的に珍しい。

総監督にはプロ野球の近鉄、オリックスでプレーし、現在は関メディベースボール学院中等部総監督を務める井戸伸年氏が就任。星槎大学の客員教授にも就任する。

コーチには阪急、オリックスで通算165勝を挙げ、日本ハム時代のダルビッシュ有や楽天時代の田中将大らを指導した佐藤義則氏が就く見込みだ。

選手は兵庫県内の神戸サテライトでオンライン授業を受けながら練習に取り組む。チーム作りはこれからだが、すでに入部を希望する声も届いているという。

近畿学生リーグは1部が和歌山大学、大阪公立大学、大阪観光大学、奈良学園大学、阪南大学、神戸医療未来大学の6校。星槎大学は2027年春季3部リーグからスタートする。

近年は高校野球でもクラーク記念国際やエナジックスポーツなど通信制高校が台頭。より専門的でハイレベルな環境で野球に打ち込む選手は大学野球界でも増えていきそうだ。