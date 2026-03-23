VIVIANO、教会空間で描いた“名もなき彼女”の肖像 Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W
デザイナー、ヴィヴィアーノ・スー（Viviano Sue）が手がけるブランド「VIVIANO（ヴィヴィアーノ）」は、Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wにて、2026年秋冬コレクション「Portrait of Her, Unnamed」を発表しました。
Courtesy of VIVIANO
会場となったのは、大久保に位置するウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会。インマヌエル礼拝堂は深い赤の光に包まれ、天井の造形が生み出す陰影と相まって、現実と非現実の境界を曖昧にする幻想的な空間を立ち上げていました。ランウェイはまるで内面へと続く通路のように伸び、モデルたちは静かに歩みを進めます。
Photo by ©FASHION HEADLINE
本コレクションの軸にあるのは、「名付けること」への問いです。私たちはあらゆるものに名前を与え、理解しようとしますが、その行為は時に輪郭を早く固定しすぎてしまいます。本作で描かれるのは、まだ定義されていない存在--「名もなき彼女」の肖像です。
Courtesy of VIVIANO
どこへ向かうのかも、何者であるのかも定かではないまま、衝動に導かれ服をまとい、歩き出す存在。その輪郭は、抑制された静けさと内側からほどけていく衝動のあいだで揺らぎ続けます。
Courtesy of VIVIANO
ルックは、その“不確かさ”を繊細に可視化しています。流れるようなピンクのサテンは身体を包み込みながら形を固定せず、ボリュームのあるファーコートは存在の輪郭を曖昧にします。刺繍やレース、チュールといった軽やかな素材は幾層にも重なり、構造と装飾の境界を緩やかに溶かしていきます。
Courtesy of VIVIANO
また、顔を覆うようなヘッドピースや揺らぐシルエットは、「個」としての明確なアイデンティティをあえて保留する装置のようにも見えます。そこにあるのは完成された像ではなく、常に変化し続けるプロセスそのものです。
Courtesy of VIVIANO
ブランドコンセプトである「秩序の花々の間からほのかにゆらめくカオス」は、本コレクションにおいてより明確なかたちで現れています。整えられた構造の内側から、未定義の感情や衝動が静かに滲み出し、服に独特の奥行きを与えていました。
Courtesy of VIVIANO
教会という場所性も、このテーマを補強しています。祈りや内省のための空間において提示されたのは、確立された信念ではなく、揺らぎ続ける存在の姿でした。明確さの外側にとどまりながら、それでも在り続けること--その静かな強度が、コレクション全体を通して一貫していました。
ヴィヴィアーノ・スー / Courtesy of VIVIANO
VIVIANOが提示したのは、“誰かになる前”の状態を肯定する視点です。それは迷いではなく、可能性を閉じないための選択です。その曖昧さの中にこそ、現代における新たな美の輪郭が浮かび上がっていました。
Courtesy of VIVIANO
会場となったのは、大久保に位置するウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会。インマヌエル礼拝堂は深い赤の光に包まれ、天井の造形が生み出す陰影と相まって、現実と非現実の境界を曖昧にする幻想的な空間を立ち上げていました。ランウェイはまるで内面へと続く通路のように伸び、モデルたちは静かに歩みを進めます。
本コレクションの軸にあるのは、「名付けること」への問いです。私たちはあらゆるものに名前を与え、理解しようとしますが、その行為は時に輪郭を早く固定しすぎてしまいます。本作で描かれるのは、まだ定義されていない存在--「名もなき彼女」の肖像です。
Courtesy of VIVIANO
どこへ向かうのかも、何者であるのかも定かではないまま、衝動に導かれ服をまとい、歩き出す存在。その輪郭は、抑制された静けさと内側からほどけていく衝動のあいだで揺らぎ続けます。
Courtesy of VIVIANO
ルックは、その“不確かさ”を繊細に可視化しています。流れるようなピンクのサテンは身体を包み込みながら形を固定せず、ボリュームのあるファーコートは存在の輪郭を曖昧にします。刺繍やレース、チュールといった軽やかな素材は幾層にも重なり、構造と装飾の境界を緩やかに溶かしていきます。
Courtesy of VIVIANO
また、顔を覆うようなヘッドピースや揺らぐシルエットは、「個」としての明確なアイデンティティをあえて保留する装置のようにも見えます。そこにあるのは完成された像ではなく、常に変化し続けるプロセスそのものです。
Courtesy of VIVIANO
ブランドコンセプトである「秩序の花々の間からほのかにゆらめくカオス」は、本コレクションにおいてより明確なかたちで現れています。整えられた構造の内側から、未定義の感情や衝動が静かに滲み出し、服に独特の奥行きを与えていました。
Courtesy of VIVIANO
教会という場所性も、このテーマを補強しています。祈りや内省のための空間において提示されたのは、確立された信念ではなく、揺らぎ続ける存在の姿でした。明確さの外側にとどまりながら、それでも在り続けること--その静かな強度が、コレクション全体を通して一貫していました。
ヴィヴィアーノ・スー / Courtesy of VIVIANO
VIVIANOが提示したのは、“誰かになる前”の状態を肯定する視点です。それは迷いではなく、可能性を閉じないための選択です。その曖昧さの中にこそ、現代における新たな美の輪郭が浮かび上がっていました。