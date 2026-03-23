オウガ・ジャパンは、フォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」の発表会を4月14日に開催すると発表した。

「OPPO Find N6」は、3月17日にグローバル向けに発表されたフォルダブルスマートフォン。ヒンジ設計の見直しやディスプレイガラスの改良により、折り目を目立ちにくくしている。独TÜV Rheinlandによる60万回の折りたたみ試験に合格しており、耐久性の高さもうたう。

スタイラスペン「OPPO AI Pen」にも対応する。カメラは、2億画素のメインカメラに加え、5000万画素の超広角カメラと望遠カメラを備えるトリプル構成。さらにスペクトラムセンサーも搭載する。フロントカメラは5000万画素。

チップセットにはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を採用。IP59相当の防水・防塵にも対応する。グローバル向けの価格は2699シンガポールドル（約33万6000円）だった。