今月20日、三重県亀山市の新名神高速で6人が死亡した事故で、渋滞の列に追突した大型トラックの運転手が、「前をよく見ていなかった」などと供述していることが分かりました。

【写真を見る】大型トラックの運転手｢前をよく見ていなかった｣ ブレーキ間に合わず追突か 今週中にも容疑者立ち会わせて実況見分の方針 三重・新名神6人死亡事故

この事故は今月20日、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが渋滞の列に追突し、2台の乗用車に乗っていた子ども3人を含む6人が死亡しました。

大型トラックの運転手「前をよく見ていなかった」

警察は、大型トラックを運転していた水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで逮捕、送検し、おととい勤務先の広島市内の運送会社を捜索しました。

警察によりますと、水谷容疑者は、事故の状況について、「前をよく見ていなかった」などと供述しているということです。

現場にはブレーキ痕

現場にはブレーキ痕もありましたが、警察は大型トラックのブレーキが間に合わず、追突したとみて、今週中にも水谷容疑者を立ち会わせて実況見分を行う方針です。