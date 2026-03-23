阪神先発ローテは「何て、贅沢な…」他球団ファン羨望のまなざし、注目の「左腕王国」6枚プラスアルファの充実の布陣
就任2年目となる藤川監督のタクトも注目される(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
リーグ連覇を狙う阪神の充実の布陣が注目を集めている。
3月27日の巨人との開幕戦に向けた22日のオリックスとのオープン戦（京セラドーム大阪）に0−1と敗れるも、先発の伊原陵人は5回3安打無失点と試合を作った。
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伊原は巨人との開幕カード3戦目の登板が浮上。
すでに藤川球児監督も明言している開幕投手の村上頌樹、2戦目に左腕、高橋遥人、3戦目にプロ2年目左腕の伊原という形で巨人に対することになりそうだ。
また昨年からも投手王国として知られる阪神は4試合に投げ、防御率0.60、奪三振率11.40と圧巻のパフォーマンスを示した高橋遥人を筆頭に左腕の充実ぶりも目立つ。
昨年も9勝をマークした大竹耕太郎、4勝の伊藤将司、ほかにも新助っ人のイーストン・ルーカスと先発ローテーション候補だけで5人もいる、他球団垂涎の顔ぶれとなっている。
ここに昨年12勝をマーク、右腕エースの才木浩人、ベテラン西勇輝も順調な調整を続けているとあって、まさに盤石の構え。相手球団、相手野手との相性によって、様々な組み合わせを考えられるとあって、他球団ファンからも「何て贅沢な」「エグすぎる」と羨望のまなざしとともに、阪神ファンからは「中継ぎ、抑えはどうかな」とさらなるポイントをクローズアップする視点も上がっている。
野手でもオープン戦で堅調な働きを見せ、開幕スタメンが期待されるプロ5年目の中川勇斗や即戦力とされるドラ1ルーキーの立石正広、オープン戦打率4割超と開幕1軍が濃厚なドラ3の岡城快生など楽しみな戦力が多い。
昨年はぶっちぎりの優勝を飾った藤川阪神が今季はどんな戦いぶりを見せてくれるのか。再び熱いシーズンが始まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]