阪神先発ローテは「何て、贅沢な…」他球団ファン羨望のまなざし、注目の「左腕王国」6枚プラスアルファの充実の布陣

就任2年目となる藤川監督のタクトも注目される(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

リーグ連覇を狙う阪神の充実の布陣が注目を集めている。

3月27日の巨人との開幕戦に向けた22日のオリックスとのオープン戦（京セラドーム大阪）に0−1と敗れるも、先発の伊原陵人は5回3安打無失点と試合を作った。

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伊原は巨人との開幕カード3戦目の登板が浮上。

すでに藤川球児監督も明言している開幕投手の村上頌樹、2戦目に左腕、高橋遥人、3戦目にプロ2年目左腕の伊原という形で巨人に対することになりそうだ。

また昨年からも投手王国として知られる阪神は4試合に投げ、防御率0.60、奪三振率11.40と圧巻のパフォーマンスを示した高橋遥人を筆頭に左腕の充実ぶりも目立つ。

昨年も9勝をマークした大竹耕太郎、4勝の伊藤将司、ほかにも新助っ人のイーストン・ルーカスと先発ローテーション候補だけで5人もいる、他球団垂涎の顔ぶれとなっている。