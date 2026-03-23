自民党議員の野田聖子氏（６５）が２３日までにＳＮＳを更新。長男が中学校を卒業したことを報告した。

野田氏は「卒業」のタイトルでブログをアップし、「私の愛しいムスコさん、野田真輝は、先日めでたく、区立の中学校を卒業しました！」と祝福。

「生まれてから、前例のない病気と障害なんで家族一同、右往左往、試行錯誤の蟻地獄的な１５年やった〜が、なんとか主役は生きてござる」と振り返り、「卒業式では、大トリをつとめ、シーンと静まり返った体育館。鉄母はひたすら、転ぶな、道迷うな、早よ着席できますよーに、と願い 心配のあまり、号泣するはずだったのに、泣けなかった…」と胸中を吐露。

「そして、卒業式のツーショットも、完全塩対応のイケズ顔、想定内だわよー しかし、中卒まで生きてくれて、感謝しかない」と卒業式での親子ショットを掲載した。

野田氏は米国で第三者の卵子提供を受け、２０１１年１月に男児を出産した。「君は障害児だけど天使じゃない 鉄母もたまにアンタ要らんわと思うことがある 世の手本にはならん親子だけど お互い我慢してな、それが人生よ、よろしく」と率直な思いを記した野田氏。自身のインスタグラムにも写真を投稿した。