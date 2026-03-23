◆センバツ第５日 ▽１回戦 東北５−１帝京長岡（２３日・甲子園）

３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）が初出場の帝京長岡（新潟）に５―１。ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年大会以来となる春１勝をもぎ取った。

東北は初回２死満塁から２者連続で押し出し四球。２点を先制すると、２回には犠飛で３点目。なお２死二塁では進藤翔愛（３年）の右前打で４点目を奪った。

進藤は４点リードで迎えた９回１死。帝京長岡・新井一平（２年）が放った右中間への大飛球に飛びついて好捕。抜けていれば長打は確実だったが、ピンチを未然に防いだ。

その進藤が感謝しているのが、佐藤洋前監督だ。元巨人の同監督は昨年１１月に、さいたま市内の病院で急性大動脈解離のため６３歳で死去。東北高、電電東北を経て８４年ドラフト４位で巨人に入団した佐藤さんは、９４年まで巨人でプレー。その後、アマ野球の指導者に転身し、２２年からは東北高の野球部監督に就任。昨年８月に退任するまでチームを指揮した。

進藤は前監督に対し「自分で言うのはどうかと思いますが、自分は佐藤（前）監督からも、かわいがられていたと思います。打てる選手ではなかったのですが、ずっと試合に出し続けてくれたり、うまくいくまで教え続けてくれた」と思いを語った。

チームは２３年にセンバツに出場も初戦で山梨学院に１―３で敗れた。当時は、進藤の兄・愛輝さんが野球部に在籍していた。兄弟にとって恩師にあたる佐藤前監督のためにも、勝利が欲しかった。「３番・中堅」で先発し４打数２安打１打点。２２年ぶりの春１勝に貢献した進藤は「絶対に、洋さんにも結果を見せようと頑張りました」と胸を張っていた。