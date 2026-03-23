第７４回日経賞・Ｇ２（１着馬に天皇賞・春の優先出走権）は３月２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。

今年の始動戦となる昨年の有馬記念２着馬コスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が中心。前走は初めてブリンカーを着用した効果がてきめんに出て、序盤から終始抜群の行きっぷりで新たな一面を見せた。ミュージアムマイルには半馬身とらえられはしたが、衰えがないことを証明した。報知杯弥生賞ディープインパクト記念勝ちや、皐月賞２着など中山適性が高く、同舞台で前走と同じだけ走れば好勝負になる。

国内外でＧ１・２着が２回に重賞２勝の実績があるローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が対抗。２４年１１月のブリーダーズカップターフ２着以降は不振にあえぐが、４度目の海外遠征となった前走の香港カップでは見せ場十分の５着と復調気配が漂う。１９日の美浦・Ｗコースでも活発な動きを見せており、完全復活があっても驚けない。

目下４連勝中の４歳馬ミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）の勢いも魅力だ。操縦性の高さがストロングポイントで４勝全てで手綱を執る丹内祐次騎手が続けて騎乗する点は心強い。初めての重賞でも軽くは扱えない。

展開のカギを握りそうなミステリーウェイ（セン８歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）も侮れない。３走前の丹頂ステークス、２走前のアルゼンチン共和国杯をともに逃げ切って重賞初制覇。その勢いで臨んだ有馬記念は最下位の１６着に沈んだが、道中が出入りの激しい展開で息が入らなかった。スムーズなら粘り込みが可能だ。