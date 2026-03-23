日清食品は２３日、ロングセラーブランド「日清焼そばＵ．Ｆ．Ｏ．」の発売５０周年記念商品第２弾として、完全会員制和牛専門店「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」が監修した「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ ＵＬＴＲＡ Ｕ．Ｆ．Ｏ． ＷＡＧＹＵ ＵＭＡＭＩ ＦＬＡＶＯＲ」を全国で一斉に発売した。

同商品は、実業家の堀江貴文氏とシェフの浜田寿人氏が手がける「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」との共同開発により誕生した。最大の特徴は伝統の「ぶっ濃い濃厚ソース」をベースに、和牛エキスを加えた風味豊かな味わい。鉄板で炒めたような香ばしさと、和牛特有の甘みや旨味が広がるぜいたくな仕上がりだ。

和牛の味と香りを際立たせる「仕上げオイル」、アクセントとしてキレのある辛みの「わさびペースト」を別添え。濃厚ながらも、最後まで飽きずに食べられる工夫がある。麺はコシのある中太ストレート麺を採用し、具材には食べ応えのある大切りキャベツを使用した。

「日清焼そばＵ．Ｆ．Ｏ．」は１９７６年の発売以来、カップ焼そば及び油そばカテゴリーで売上１位（２０２５年インテージ調べ）。今回は、世界を舞台に和牛の魅力を発信する「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」の知見を取り入れることで、ブランドの節目を飾るにふさわしい一皿を目指した。内容量は１６０グラム（麺１２０ｇ）、希望小売価格は３４８円（税別）。