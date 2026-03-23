◆米大リーグオープン戦 エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「４番・一塁」で先発出場し、貫禄を見せつける“打ち直し”の一打で球場を沸かせた。

１０―１の４回１死で迎えた３打席目に右翼ポール付近に飛び込む一発を放った。悠々とダイヤモンドを一周したが、チャレンジの末にファウル判定。ベンチ前に座っていたフリーマンはすぐさま打席に向かい直すと、本塁打とはならなかったが、再び快音を響かせて右翼線二塁打にした。

この日は１点ビハインドの３回に一挙１０得点で逆転。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手は、７―１で３回２死満塁で迎えた３打席目は走者一掃の適時二塁打。真ん中のシンカーを捉えると、速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）で中堅トラウトの右横を打球が駆け抜け、悠々と二塁ベースに到達した。

２６日（同２７日）の本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦へ、オープン戦はこの試合を含めて残り３試合。２３、２４日（同２４、２５日）は本拠地でエンゼルス戦が組まれており、オープン戦最終戦となる２４日（同２５日）には大谷の先発登板も予定されている。あす２３日（同２４日）は佐々木朗希投手（２４）が先発予定で、２６日（同２７日）の開幕戦は山本由伸投手（２７）が先発する。