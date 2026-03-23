馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はオレハマッテルゼが勝った２００６年の高松宮記念を取り上げる。名門・音無厩舎のＧ１初制覇はこの珍名馬。初めての１２００メートルでＧ１勝利という大仕事をやってのけた。

何度も何度もこぶしを突き上げた。オレハマテッルゼがゴール板を突き抜けた瞬間、全身の血が逆流した。「長かった。勝てたのは何かの縁があるのかもしれません」自身６度目のＧ１制覇はキングヘイローで制した高松宮記念以来６年ぶり。当時と同じレース、同じ舞台で忘れかけていた美酒の味に柴田善が酔いしれた。

騎手生活２２年（当時）で培った感性が、この２１年前にＪＲＡ史上に残る激走を演じたオーナーと元騎手の不思議な良縁と結びついた。馬主の小田切有一氏が「１２００メートルはどうなのかな」と音無調教師に尋ねた。「ジョッキーに聞いてみますよ」そう答えたトレーナーが騎手時代に唯一勝ったＧ１が、小田切氏が所有するノアノハコブネで制した８５年のオークス。単勝２１番人気で制した“ドラマ”は「１２００メートルは絶対にいいです」との柴田善の的確なジャッジによって再現された。

道中はインの４、５番手。４コーナーに向くとぽっかりと進路があいた。「自分の乗った感覚とデータを照らし合わせて１２００メートルは合うと思った」そんなジョッキーの確信は後続を寄せ付けない鋭い末脚で証明された。「長かったです。チャンスがなかったのではなく、チャンスがあったのに勝てなかったのですから。本当にうれしい」騎手時代と同じく、調教師としてのＧ１初勝利も小田切オーナーの所有馬で飾った音無調教師は声を震わせた。

０４年のリーディングトレーナー。技術は誰もが認める一流でも、厩舎の看板馬リンカーンで惜敗が続くなどＧ１には手が届かなかった。だが、風穴をあけてくれたのはまたしても小田切オーナーの馬だった。料理人から一念発起して騎手になった異色の経歴。デビューが２５歳と遅く、乗り馬にも恵まれなかった。ノアノハコブネとの出合いがなければ今はないという思いが強い。「オーナーにはお世話になってばかり。ありがたいです」と開業１１年目の初Ｖに感謝の言葉を並べた。

サンデーサイレンス産駒で、伯母に９７年の年度代表馬エアグルーヴを持つ同馬は、続く京王杯スプリングＣでも勝利を飾ったが、その後は勝ち星に恵まれず０７年に現役を引退。通算３８戦９勝の成績を残した。種牡馬としては、初年度産駒のハナズゴールが１２年チューリップ賞、１３年京都牝馬Ｓを勝った。

１３年１０月３０日、重度の腰萎症（脊髄神経が圧迫されて起こる疾病）のため、けい養先である北海道浦河町のイーストスタッドで死んだ。１３歳だった。１３年春から症状が出ており、この年は数頭にしか種付けをしていなかったという。