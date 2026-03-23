アメリカのトランプ大統領が48時間以内にホルムズ海峡が開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」としたことに対し、イラン側は22日、攻撃が実行されれば、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告しました。

イランの中央軍司令部の報道官は22日、声明で、アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しました。

また、アメリカの株を保有する企業は「完全に破壊される」としたほか、アメリカ軍基地がある国のエネルギー施設も「我々の正当な標的になる」と警告しています。

トランプ大統領は21日夜、SNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「アメリカはイラン最大の発電所を最初の標的にして、あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿していました。

日本時間24日朝までの期限を設けて、ホルムズ海峡の早期開放をイランに強く迫った形ですが、イラン側は徹底抗戦する構えで、軍事衝突がさらにエスカレートする懸念が強まっています。

こうした中、アメリカの国務省は22日、全世界のアメリカ人に対し、一層の注意を呼びかけました。中東以外の地域でもアメリカに関連する施設がイラン側の標的になっているとしています。