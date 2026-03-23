南海キャンディーズ山里亮太（48）が23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。番組冒頭で隣に立っていた武田真一のつぶやきを拾ってなぐさめた。

番組冒頭で東京・豊洲「チームラボプラネッツ」の春限定の光と映像で花見をしているような没入体験のできるイベントについて紹介。このときに武田がボソリとつぶやいた「花見かぁ〜」とのひと言を山里が聞き逃さなかった。

生映像がスタジオに戻ってきたタイミングで山里がニヤニヤ顔で「武田さん、疲れてるんですかぁ〜、小さな声で『花見かぁ〜』って」と尋ねた。

つぶやきを指摘された武田は苦笑いをして顔をしかめて、あらためて「花見かぁ〜」とつぶやいた。山里から「この時期は忙しいんですか」と問われて武田は「まぁ…忙しい…ですね。来週もいろいろ予定があって」と返答した。山里は「来週末もちょうどお花咲きますから。移動中に見るだけも十分花見じゃないですか、休んでくださいよ」と移動時間での花見を提案してなぐさめて「本当に、悲しい声だった」と話すと、武田のつぶやきを聞いてしまた共演者からも「聞こえました、哀愁ただよう」「武田さん、ここにいるのかなと思うような」など武田のつぶやきを耳にした情報が相次いだ。武田は「忙しいことはありがたいことです」と話していた。