４月からの「２４時間３６５日開催・１日３食提供の子ども食堂」実施に向けＣＦに取り組む「よこすかなかながや」の和田理事長＝２日、横須賀市池上

神奈川県横須賀市池上の古民家を開放し、子どもたちに食事や居場所を提供しているＮＰＯ法人「よこすかなかながや」は４月から「２４時間３６５日開催・１日３食提供」の子ども食堂へ運営体制を拡充する。子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で「地域インフラ」として機能する存在を目指す。クラウドファンディング（ＣＦ）で必要な資金を募っており、同法人の和田信一理事長（５８）は「深夜でも朝でも子どもを一人にさせない、安心して過ごせる場所にしたい」と話している。

「おなかいっぱい」「みんななかよし」に「長屋」をかけた「よこすかなかながや」は、２０１７年５月に開所した。築６０年以上の古民家を開放し、事前に登録した子どもたちに週３回夕食を無料提供するところから始まった。現在は日曜日を除く午前６時〜午後７時半まで運営し、朝昼晩の１日３食を提供している。市内の小中学生を中心に２２人が登録している。

和田さんによると、２４時間３６５日開催の子ども食堂は「当初からの目標」だった。夜間でも居場所を失い助けを求める子どもたちの「最後のとりで」として、警察や児童相談所につなぐ「支援のスタート地点」としたかったからだ。だが、防犯設備や人繰りなどの問題から踏み出せずにいたという。

昨年１２月のある日の深夜。和田さんが買い物を終えて古民家に戻ると、玄関近くの階段に、子ども食堂に来たことがある男子高校生の姿があった。話を聞くと、家族とけんかをして自宅を飛び出してきたことを明かした。警察を頼らなかった理由を尋ねると「大げさにしたくなかった」と答えたという。別の利用者が夜間に都内で保護されたケースもあったという。

「子どもたちの不安や孤独感が増すのは夜。そういう時に開いている場所、相談できる場所をつくりたい」。開所から約８年を経て、和田さんの思いは実現することになった。