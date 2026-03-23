200万円以上を節約！ 20歳で結婚したステップファミリーママの結婚式、やってよかった節約ナンバーワンは？【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――結婚式準備と新居の計画を並行されていたそうですね。式の準備では節約も重視されていた印象でした。効果の高かった節約ポイントはありますか？
香澄さん（以下、香澄）：ドレスは節約効果が大きかったです！ 私はたまたま、ネットショップで「いいな」と思うドレスを見つけて持ち込みにしたんです。結果として節約になったし、ドレスが自分の手元に残っているのが嬉しいですね。他にも、ペーパー小物類を手作りしたのは節約になりました。
結婚式の節約は夫のファインプレーによるところも大きいのですが、ぜひ漫画を読んで参考にしてもらえたら嬉しいです。
――結婚式を挙げるかどうか迷っている方に、アドバイスを送るとしたら…？
香澄：お金が理由で迷っているなら「結婚式、挙げてみたら！」と背中をおしたいです。仮に結婚式を挙げなくても、残ったお金が何になったかは結局不透明というか、よくわからなくなることが多いと思うんですよね。
漫画にも描かれていますが、我が家の場合、そもそも結婚式を挙げない選択肢もあったんです。でも一生に一度のことですし、なかなか普段の生活の中で着飾って写真を撮る機会もないので、自分の綺麗な状態も写真に残しておくことができてよかったなと思っています。
取材・文＝原智香