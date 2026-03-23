２２日のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１１回で、近江・浅井家の当主長政（中島歩）に嫁いだお市の方（宮粼あおい）の手鏡を巡るエピソードが展開した。

後に太閤となる豊臣秀吉（池松壮亮＝現在は木下藤吉郎）の弟秀長（仲野太賀＝現在は木下小一郎）を主人公としたドラマ。１１回では、上洛を果たした織田信長（小栗旬）がお市への京土産として手鏡を長政に託す場面があった。

お市が箱を開くと、鮮やかな薄オレンジ色の布に包まれた手鏡が目に入った。紅色のひもが括られている。長政は「忙しさのあまり気が回らなんだ」と犲蠅屬薛瓩鬚錣咾襪、部屋を出た後に廊下で立ち止まり、懐から同じような手鏡を取り出して見つめた。箱入りではなく、包んだ布も白色で、華やかさに欠ける。義兄の贈り物を前に、同種のものは出すに出せなかった。

そんな夫の姿をこっそり後ろから見ていたお市は、「まこと、優しいお方」とつぶやく。それはほめ言葉というよりは物足りなさを示唆。直前に長政は「織田殿のような強き武将になれそうもない。すまぬ」とお市にこぼしていた。

お市は義父である「大殿様」こと久政（榎木孝明）から「そなたはもう浅井のおなご。織田のことなど忘れよ」とクギを刺される。後に、大殿従者が手鏡を火にくべてしまう。長政はやけどをしてまで拾い出すが、お市はいつまでも「織田」を捨てられない自分が悪いと受け止めた。

そしてラスト、焦げた手鏡をしまい込んだお市は、卓上にある別の手鏡を満足げに見やり、自身を呼んだ夫のもとへ向かった。手鏡のひもは薄オレンジ色。長政が買ったものだった。このシーンでお市は無言。第１０回で見せた、信長を助ける政略結婚ムードから一変し「浅井のおなご」としての覚悟を浮かび上がらせた。

Ｘ（旧ツイッター）では「長政からの手鏡を嬉しそうに見つめるお市がよかった」との反応も。どんな経緯で鏡がお市に渡ったのかは描かれておらず、「なんやかんやで長政の手鏡を持ったお市様」「ん？ちゃっかり長政様、あの手鏡渡したね？」といった投稿も見られ、謎も残った。