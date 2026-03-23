2児の母・木下優樹菜、鮭メインのボリューミー弁当3つ公開「見栄えバッチリ」「インパクトある」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】元タレントの木下優樹菜が3月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「インパクトある」大きな鮭を中心にのせたボリューミー弁当
木下は、大きな鮭の切り身をメインにした手作り弁当の写真を公開。卵焼きやソーセージ、お浸し、えのきなどの具材がぎっしりと詰められた、彩り豊かで食べ応えのある3つのお弁当を載せている。
この投稿に、ファンからは「鮭の大きさがすごくてインパクトある」「栄養バランスも良さそうで、見栄えもバッチリです」「3つも手際よく作っていて尊敬します」「お子さんたちも喜んで食べてくれそうですね」「いつも美味しそうなお弁当で感心します」「忙しい朝にこれだけの品数を作るのは流石です」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「インパクトある」大きな鮭を中心にのせたボリューミー弁当
◆木下優樹菜、鮭がメインのボリューミーな弁当を公開
木下は、大きな鮭の切り身をメインにした手作り弁当の写真を公開。卵焼きやソーセージ、お浸し、えのきなどの具材がぎっしりと詰められた、彩り豊かで食べ応えのある3つのお弁当を載せている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「鮭の大きさがすごくてインパクトある」「栄養バランスも良さそうで、見栄えもバッチリです」「3つも手際よく作っていて尊敬します」「お子さんたちも喜んで食べてくれそうですね」「いつも美味しそうなお弁当で感心します」「忙しい朝にこれだけの品数を作るのは流石です」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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