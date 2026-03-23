「ばけばけ」ヘブン（トミー・バストウ）の異変に心配の声相次ぐ「嫌な予感がする」「本当に治ったの？」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/23】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第121話が、3月23日に放送された。主人公・トキ（高石）の夫であるヘブン（トミー・バストウ）に心配の声が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミーが演じる。
トキとヘブンの元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた2人の本「KWAIDAN（「怪談」）」があり、雨清水家には喜びが溢れる。そして、ヘブンはトキが英語で書かれた「KWAIDAN」が読めないことから、丈（杉田雷麟）に和訳を依頼しており、トキは寝る間を惜しんで読書に没頭するのだった。
ヘブンは家族には同書が好評だと嘘をついていたが、荷物の中にはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から送られた「子供だましの民話集にすぎない」と書かれた現地の書評も同封されていた。ヘブンは厳しい声を気にする様子を見せたのち、胸元を押さえ痛みに苦しむのだった。
数日後、ヘブンはトキに医者へ行ったことを打ち明け、胸の痛みを訴える。そして、ヘブンは「この痛み大きくなったら死ぬでしょう」と言い、財産分与についてや、亡くなったら小さい瓶に骨を入れて寺に埋めてほしいことを伝え、英語で書かれた遺書をトキに渡すのだった。その後、ヘブンは「ごめんなさい。ママさん、治りました」と症状を改善したことを伝える。トキは「もう人騒がせな…」と安堵の表情を見せていた。
症状が改善したことを伝えていたが、ヘブンが財産分与などについてトキに伝え、遺書を渡していたことから「本当に治ったの？」「ただの胸の痛みだったら遺書は渡さないよね」「退場が近そうな空気感」「フラグ？」「嫌な予感がする」「悲しすぎる」と心配する声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミーが演じる。
◆「ばけばけ」ヘブン（トミー・バストウ）が胸の痛み訴える
トキとヘブンの元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた2人の本「KWAIDAN（「怪談」）」があり、雨清水家には喜びが溢れる。そして、ヘブンはトキが英語で書かれた「KWAIDAN」が読めないことから、丈（杉田雷麟）に和訳を依頼しており、トキは寝る間を惜しんで読書に没頭するのだった。
ヘブンは家族には同書が好評だと嘘をついていたが、荷物の中にはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から送られた「子供だましの民話集にすぎない」と書かれた現地の書評も同封されていた。ヘブンは厳しい声を気にする様子を見せたのち、胸元を押さえ痛みに苦しむのだった。
数日後、ヘブンはトキに医者へ行ったことを打ち明け、胸の痛みを訴える。そして、ヘブンは「この痛み大きくなったら死ぬでしょう」と言い、財産分与についてや、亡くなったら小さい瓶に骨を入れて寺に埋めてほしいことを伝え、英語で書かれた遺書をトキに渡すのだった。その後、ヘブンは「ごめんなさい。ママさん、治りました」と症状を改善したことを伝える。トキは「もう人騒がせな…」と安堵の表情を見せていた。
◆「ばけばけ」ヘブン（トミー・バストウ）に心配の声
症状が改善したことを伝えていたが、ヘブンが財産分与などについてトキに伝え、遺書を渡していたことから「本当に治ったの？」「ただの胸の痛みだったら遺書は渡さないよね」「退場が近そうな空気感」「フラグ？」「嫌な予感がする」「悲しすぎる」と心配する声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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